EPM descarta por ahora un racionamiento de agua y energía en Medellín

Bajo novel embalse Piedras Blancas- foto EPM

Medellín

EPM informó que debido a las lluvias de los últimos días y a que el nivel de los principales embalses ha tenido un incremento leve, pero importante, permite a la compañía de servidos públicos inferir que por ahora se tiene un riesgo bajo de racionamiento de agua y energía, lo que significa que no habrá esa restricción en la capital antioqueña y el Valle de Aburrá, por ahora.

“Esto, unido a las lluvias que han permitido que los caudales en las fuentes menores en el sector de San Cristóbal, Santa Elena, en el mismo municipio de Barbosa, están aumentando, ha permitido que las interrupciones del servicio que habíamos programado de manera escalonada en estos territorios ya no se están presentando. Desde ayer ya hay sectores que no han tenido ninguna interrupción del servicio y no hay programadas para hoy o para mañana interrupciones del servicio, de manera que podemos dar un parte de tranquilidad en la medida en que se sigan presentando estas lluvias y para nosotros en general el sistema hoy tiene una baja probabilidad de suspensiones del servicio”, detalló Carlos Ordúz Aguilar, vicepresidente Generación Energía EPM.

También informó que existen otros sectores con riesgo medio de racionamiento y donde en los próximos días sí podría haber cortes de agua, estos son el corregimiento de Santa Elena, Barbosa y Aguas Frías. Por ahora no hay programación de cortes para esas zonas. Lo que no ocurre en otras poblaciones antioqueñas.

“En donde están las empresas filiales del grupo EPM todavía tenemos afectaciones en la región de Urabá con los municipios de Turbo y eventualmente Carepa, porque allí todavía el régimen de lluvias no se ha presentado con la frecuencia intensiva que se ha venido ya presentando aquí en la región metropolitana”.

Actualmente los embalses para acueducto están así: La Fé 59%, Piedras Blancas 50,44%, y Riogrande II en 32%. La situación de energía no es diferente. En cuanto a los embalses para energía las estrategias aplicadas por EPM han permitido que el riesgo de racionamiento también sea bajo. Hidroituango está en el 35%.

“Hace unos meses reservamos Peñol y hoy en día esa reserva nos demuestra que la estrategia fue la correcta y que hoy tenemos a Peñol con un poco más del 30%, es decir, con capacidad de generar energía. Hemos sacado a Peñol, entrado a las térmicas para tener el respaldo suficiente y que el país no tenga riesgos de racionamiento de energía eléctrica”.

Mientras que el gerente de la empresa John Maya, aseguró que la entrada en operación de Hidroituango ha ayudado en eso, incluso ha impedido un racionamiento a nivel nacional con el aporte de su energía de 1.200 MV.

“Nosotros estamos garantizando que Colombia haya suministro de energía y que no haya racionamiento hidroeléctrico. Ese aporte que ha hecho Hidroituango ha sido vital en esta época de racionamiento. Si no hubiera estado Hidroituango, esta hubiéramos racionado”, aseveró el gerente Maya.

EPM finalizó indicando que el mes de marzo fue el más fuerte en cuestión de calor lo que aceleró la disminución de los niveles de los embalses, y recalcó que, aunque ya están llegando las lluvias, no se puede bajar la guardia y se debe seguir en alerta ahorrando energía y agua.