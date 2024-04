Los puntos de acuerdo y diferencias más importantes sobre la reforma a la salud

La mayoría de actores del sistema de salud, coinciden con la apuesta de mejorar la atención primaria en el país. De hecho, es un mandato que desde sentencias de la Corte Constitucional no se han implementado con efectividad desde hace al menos 8 años. En ese sentido, el fortalecimiento de los denominados CAPS y la conformación de equipos médicos territoriales es un punto de acuerdo.

Durante más de un año de discusión se logró consensuar el papel que tendrían las actuales EPS en el nuevo modelo. Recientemente estas aseguradoras presentaron al gobierno una propuesta en la que aceptan la transformación y dejar la administración de la totalidad de los recursos del sistema en manos de la ADRES.

“Las EPS van a seguir funcionando. Pero no pueden seguir con las condiciones actuales y la propuesta es que tengan un 5% de reconocimiento por su operación”, dijo la exministra Carolina Corcho el 13 de marzo del 2023, cuando aún era ministra. En este punto, ya bajo la administración de Guillermo Jaramillo en el Ministerio de Salud, se logró entregar un 3% adicional a las EPS que demostraran buenos indicadores de su gestión.

En este mismo sentido. La universalización del giro directo, que hoy ya funciona mayoritariamente en el régimen subsidiado, también es un punto de acuerdo. Con esto la plata para pagar por los servicios no tendría las escalas que hoy tiene antes de llegar a las clínicas, los hospitales y los gestores farmacéuticos.

Sin embargo, durante el debate hubo asuntos en los que no se logró consenso alrededor del proyecto de reforma. Lo primero es que la ruta del paciente por el sistema de salud no está completamente clara, hubo incertidumbre sobre cómo los colombianos que necesitan atenciones de alto nivel tendrían garantizado que una institución con esos servicios pueda atenderlos. Sobre este mismo punto, se ha planteado que ahora los pacientes ya no tendrían un actor específico para reclamar por su salud.

Otro de los puntos en los que no se logró acuerdos durante el trámite del proyecto, era la forma en la que se realizarían las compras de medicamentos y dispositivos médicos. Además, a lo largo de los debates en el Congreso no se logró conocer con precisión el costo que tendría la reforma a la salud, pese a que se radicaron dos documentos de concepto fiscal (uno en Cámara y otro en Senado) en los últimos 4 meses.