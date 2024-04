Gremio del calzado de Cúcuta se reúne en la XIX versión de EXPOCUC

Cúcuta

El gremio del calzado de la ciudad de Cúcuta reúne a 120 emprendedores en la XIX versión de la Feria Internacional EXPOCUC 2024.

Este espacio se ha convertido en una de las principales plataformas para emprendedores del sector calzado en la región, brindando un impulso al desarrollo de los diferentes gremios comerciales durante el desarrollo de la feria.

“Esperamos la reactivación económica de la ciudad, hemos estado en una época de baja producción, pero con estas grandes ferias estamos buscando la reactivación económica, tenemos la expectativa de vender 400,000 pares por mínimo, lo que generaría de 3000 a 4000 empleos directos, y en cifras son cerca de 15 mil millones de pesos que llegan a la ciudad, generando empleo en la economía de los supermercados, de los diferentes comercios, los transportadores, los hoteles, restaurantes, entonces estamos reactivando la ciudad por todos lados con este tipo de eventos” dijo a Caracol Radio Fredy Santander, presidente de Corpoincal.

Este año, la feria se enfoca en la innovación sustentable, teniendo en cuenta los nuevos procesos de producción amigables con el medio ambiente.

“El residuo que va quedando de la producción de calzado lo estamos tomando, lo estamos transformando y lo estamos reutilizando en plantillas, en cordones, en piezas de calzado u otras cosas que podemos usar de nuevo para producir y no se está desperdiciando tanto material” explicó Santander.

Por su parte, los empresarios celebran la participación de compradores mayoristas de otras regiones del país e incluso de otros países, lo que les ha permitido llegar al mercado internacional.

“Estos espacios son súper importantes porque esta es la feria de los cucuteños, para Colombia, para Latinoamérica y para el mundo, porque aquí nos reunimos trayendo todas esas innovaciones en calzado y a través de entidades que han apoyado a la agremiación, hemos podido fortalecernos, entonces aquí podemos mostrar lo que hacemos. Aquí estamos muy cerca de países como Venezuela a los que estamos exportando, porque aquí vienen a buscar productos para llevar a nivel nacional y a nivel internacional, entonces estos son los espacios ideales” aseguró el empresario Óscar Herrera.

Desde la Gobernación de Norte de Santander resaltan la importancia de los procesos productivos amigables con el medio ambiente y su aplicación en la industria del calzado.

“El medio ambiente y la economía guardan una relación supremamente estrecha, y el sector del calzado no es ajeno a ello, muchas de las generaciones de calzado hoy viene de los mismos recursos naturales, y si nosotros no entendemos que estamos en una situación crítica a nivel mundial en todo lo que guarda relación con el medio ambiente, y que debemos dar paso para mejorar todo lo que tiene relación a las técnicas del aprovechamiento de los mismos recursos naturales, entonces no estamos enfocados para dónde va el mundo, por eso aplaudo que el sector de calzado le esté apostando a un desarrollo sostenible” afirmó Christiam Jiménez, secretario de medio ambiente de Norte de Santander.

Esta feria estará en el Hotel Casino Internacional hasta el próximo viernes 5 de abril y cuenta con el acompañamiento de los diferentes gremios económicos de la región.