Subgerente de RTVC: “No tengo sociedad con nadie, es un tema enfocado en experiencia”

El pasado 26 de marzo se dio a conocer que la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra Nórida Rodríguez Muñoz y Jorge Luis Arzuaga Cadena, en sus condiciones de gerente y subgerente de Soporte Corporativo de Radio Televisión de Colombia, RTVC, respectivamente, por posibles irregularidades en materia contractual que vendrían presentándose desde mayo de 2023. Así las cosas, el ente disciplinario investiga lo que corresponde a un contrato interadministrativo suscrito con la Agencia Nacional Digital que pretendía poner en marcha varias emisoras de paz.

“Al parecer, este bilateral incluía la instalación de transmisores y antenas, así como la adecuación de estudios de emisión, pese a que la citada empresa no tendría experiencia en estas áreas y en su objeto social no se observa relación alguna con lo contratado”, comentó en su momento la Procuraduría.

Cuando llega Nórida Rodríguez se enteró de que estaban pendientes de implementar cuatro estaciones de paz. La sugerente del momento modificaron algunos municipios y que estaban esperando las confirmaciones.

“Cuando se confirmaron los municipios en los que iban, todo tiene un trámite, los recursos de MinTIC no llegaron en el debido tiempo y cuando fueron a abrir el proceso público por cronograma vieron que no era viable poder entregar para el 31 de diciembre de 2023. No se tenía certeza por cronograma que las emisoras se pudieran entregar, era un presupuesto que había que ejecutar en 2023, ellos solicitan cancelar de mutuo acuerdo el contrato. Se solicitó una prórroga, se abrió un nuevo proceso y se entregarán el 2 de junio ″, afirmó.

Sobre el particular también habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

Noticia en desarrollo...