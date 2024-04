Buscan a presunto abusador de una menor de 10 años en Medellín

Antioquia

En diálogo con Caracol Radio, Diana Marcela Ruíz, prima de la mamá de la menor y quien además quedó con su custodia dijo que se dio cuenta de los vejámenesd e los que era víctima la niña de 10 años. Porque el fin de semana de la mujer compartió con ella.

“La niña me cuenta que Cristian abusa sexualmente de ella. Yuliana llega y la niña le cuenta y Yuliana le dice a ella que es una mentirosa, que eso es totalmente mentira, pero ni se alarma ni nada, entonces uno empieza a ver como que algo más está pasando. Le hace una videollamada a Cristian y le dice que vea lo que está diciendo, entonces la niña le dice, si usted, usted se me pasa por la noche, me hace esto. Y empieza a contar detalladamente lo que le hace y ese hombre llega y le cuelga la videollamada”.

Inmediatamente, Diana le exige a su prima que lleven a un centro asistencial a la pequeña y esta le dice que no.

“Me dijo que no, que ella no iba a perder el tiempo en eso, que ella no se iba a quedar sin marido por esa hija que era una insinuadora. Y yo le dije, Yuliana, ¿cómo va a decir eso? Es una niña, tiene 10 añitos, ni pezoncitos tiene. ¿Cómo va a decir que la niña es una insinuadora? No, yo no voy a perder tiempo en eso, piérdalo usted”.

Una vez en el hospital estuvo tres días internada, en los que tanto el examen físico como los testimonios confirmaron dramáticamente que decía la verdad y que estaba siendo víctima de abuso sexual.

“Le preguntan a la niña cuántas veces ha sido abusada y la niña empieza a contar con los deditos 1, 2, 3, 4, pasa la otra mano 5, 6, 7, 8, vuelve y pasa la otra mano 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y dice ay no muchachas son tantas veces que ya ni me acuerdo cuántas. Entonces yo dije ay no que es esto tan impresionante o sea ha sido muy triste para toda la familia, ha sido súper súper triste la situación de la niña”.

Y mientras la menor permanecía hospitalizada, en el Barrio El Picacho, la comunidad se enteró de la situación y hubo una asonada e intento de linchamiento. Al presunto responsable de estas agresiones la policía lo tuvo que detenido, pero, lamentablemente, como en ese momento no se había instaurado la denuncia, este quedó en libertad.

“Entonces, ya después de los tres días, ya yo hice el linchamiento, pues el barrio se dio cuenta porque unas tías de ella viven por la zona, entonces ya el barrio se dio cuenta, ya hubo el linchamiento, pero como la niña se quedó tres días en el hospital y yo era la que estaba a cargo, porque mi mamá no tiene papá y tampoco mamá, entonces yo fui la que me hice cargo como de todo el proceso. Ya la niña salió del hospital el tercer día y yo ya me remití a la fiscalía, hice la denuncia, llevamos a la niña medicina legal, medicina legal reconfirma todo el abuso porque no fue una vez, fue en muchísimas ocasiones.

Los familiares de la menor que quedaron con la custodia de ella identificaron al presunto agresor como Cristian Rodríguez Flores, quien sostenía una relación sentimental con la mamá de la pequeña desde hace por lo menos cinco años.

La familia narra que además del abuso sexual, que creen era consensuado con la mamá, la menor era víctima de violencia física y era obligada a cocinarle a este hombre.

Mientras la menor permanecía en el hospital su madre huyó con el hombre quien es buscado por las autoridades.

Los familiares le están pidiendo colaboración a la comunidad para que le dé información a las autoridades si saben cuál es su paradero.