¿Qué retos enfrentará el país y el Gobierno en el segundo trimestre?

En Hora20 el debate a los retos y desafíos que enfrenta el Gobierno, el país y los ciudadanos en el segundo trimestre del año que arranca. El tiempo decisivo para las reformas sociales, la retórica de constituyente, el llamado a los cafeteros y el riesgo de apagón.

Termina la Semana Santa y con el fin de estos días de reflexión y de reposo, termina también el primer trimestre del año y arranca el segundo, marcando de alguna manera un tiempo clave para el gobierno y los retos que debe enfrentar en adelante, así como la expectativa que despierta la forma en que responda el presidente Petro a estos hechos. Este segundo trimestre resulta clave y determinante para el futuro de las reformas sociales que se tramitan en el Congreso, pues deben estar aprobadas antes del 20 de junio. La Reforma Pensional sigue sin despegar en segundo debate, poco se avanzó durante las sesiones de la semana pasada y sigue pendiente el debate de las ponencias para avanzar formalmente en el debate, esto con solo 12 semanas para surtir los tres debates pendientes. De otro lado, está la reforma a la salud, que está en cuidados intensivos, pues antes de Semana Santa nueve senadores firmaron una ponencia de archivo que hundía técnicamente la reforma.

Este segundo trimestre también arranca con los 100 días que cumplen alcaldes y gobernadores al frente de sus ciudades y regiones. Marcado por tensiones que se ven reflejados por temas como la vaca que se hace en Antioquia para la construcción de vías 4G y la respuesta del presidente Petro de avanzar con el proyecto de un tren interoceánico que conecte el Pacífico en el Chocó con el Caribe con un costo de unos $25 billones de pesos.

Por último, arrancamos esta semana con las incertidumbres que le plantea al país XM por los riesgos de racionamiento de energía ante el bajo nivel de los embalses y el alto consumo energético, al tiempo el gobierno intenta dar certidumbres señalando que el país está bien y que los embalses están por encima de lo que se esperaba.

Lo que dicen los panelistas

Para Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario, columnista y exsecretario de Transparencia de la presidencia, este trimestre es fundamental para el gobierno en muchos aspectos, “hago énfasis en algunos como la paz, lo que no se logre al 7 de agosto, marca el fracaso de cualquier mesa”. También dijo que lo mismo pasa con la agenda legislativa porque el Presidente se ha anticipado y ha acelerado la campaña que pone en tónica distinta a los partidos y los pone en modo campaña, “lo tercero es que es el momento en el cual el gobierno define si el cambio es adjetivo rimbombante, o si es verbo en el que hay resultados concretos; es momento de ejecutar y dejar a un lado los globos”. Adicionalmente, dijo que los próximos meses serán importantes en cuanto a procesos judiciales y lo que ocurra en Fiscalía con casos cercanos al presidente Petro.

María Teresa Ronderos, periodista, columnista y directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, comentó que hay gran retórica, pero no un liderazgo práctico, “entre ejecutar lo que se promete y se anuncia, hay una distancia abismal. Ahí hay un enorme desafío para esa segunda parte”. También comentó que hay muchos cambios radicales, “en un momento el Gobierno habla de una comisión de justicia que se arma con entusiasmo, va gente crítica, pero en el camino la deja a un lado y después habla de Constituyente, entonces anuncia demasiadas cosas, abandona otras y los ministros se quedan un poco perdidos”. Resaltó que el escenario en el Congreso está muy empantanado, “en la Pensional hay el consenso que nunca hubo en la Salud. Pero los tiempos están muy apretados para sacarla adelante, se ve difícil, salvo que el Gobierno sea más pragmático”.

Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista en El Tiempo, señaló que para el segundo trimestre ve varios temas: el primero es el de las reformas del Ejecutivo que están enredadas, “salud, pensión y metería la justicia que es otra intención. En segundo lugar, es esto del proceso constituyente que él pone sobre la mesa y toca tomárselo en serio, pero que tiene interrogación. Otro de los puntos es lo que llamo los problemas heredados, problemas que no son originados en este gobierno, pero que debe enfrentar: seguridad y tarifas eléctricas en el caribe”. Destacó que el tiempo se agota y el Congreso cada vez es más recio a aprobar lo que viene del Ejecutivo. Por último, dijo que están los problemas sobrevinientes, “empezamos a ver una desaceleración económica que se traduce en aumento del desempleo y la posibilidad de racionamiento en pequeña escala”.

Camilo Granada, consultor, economista y exconsejero de comunicaciones de la Presidencia, dijo que más allá de las temáticas que cambian con la coyuntura como el riesgo de apagón que es clave, el tema de economía y su ralentización, “lo importante en el segundo trimestre es el banderazo de la campaña presidencial”, con lo cual, advirtió que la situación no espera al cumplimiento de los dos años de gobierno en agosto, “el Presidente, como lo dijimos, el tema de equilibrios políticos y constituyente, lanza la campaña y está en la estrategia de movilización y agitar pensando en elecciones y no en próxima legislatura. El presidente ya no piensa en la gestión, está enfocado en movilizar a sus partidos y partidarios en proyección política hacia el 26″. Ante lo cual, advierte que la política electoral está oscureciendo la política de Estado y de soluciones para la gente.

Para Catherine Juvinao, representante a la Cámara por la Alianza Verde, las reformas principales están bastante complicadas no por culpa del Congreso, “llevamos año y medio intentando buscar espacios con el Gobierno. Ha sido difícil tender puentes y hacer acuerdos”. Detalló que la Reforma a la Salud fue aprobada en Cámara a pupitrazo, pero en Senado los congresistas de partidos tradicionales están parados en la raya con la Reforma a la Salud, “la U, Liberal Centro Democrático reúnen un bloque de nueve congresistas que ya son mayoría; es inédito que hoy estén parados en la raya programática porque hay consenso de que la reforma no es conveniente”. Sobre otras reformas como la Laboral dijo que se detuvo el debate ante el panorama económico del país, mientras que de la Pensional dijo que esta no tiene consensos ante las dificultades de diálogo con el Gobierno en temas como el umbral de cotización y el manejo del ahorro pensional con un gobierno corporativo en Colpensiones.

En cuanto al tema energético, Tomás González, exministro de Minas y Energía, explicó que el operador del sistema envía una carta advirtiendo condiciones críticas y pide tomar medidas urgentes, “la verdad es que nos dormimos en tomar medidas y hemos gastado el agua para generar y vamos a estar apretados de que empiece a llover lo más pronto posible”. Sobre la situación de los embalses, dijo que cada uno es diferente, “hoy el del Gavio está en el 5%, otros en el 30%, pero todos están en niveles muy apretados. En Colombia generamos electricidad con plantas térmicas y las hidroeléctricas que son el 75% de generación”. También dijo que el aumento del consumo de energía está ligado a que la temperatura ha sido muy alta en El Niño y la gente consume más energía con aires acondicionados o refrigeración y eso incrementa el consumo, “si sube precio de kilovatio hay más consumo y más precio, con eso la gente termina más afectada”.