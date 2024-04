¿Qué está pasando con las condiciones democráticas del mundo?

Este viernes en Hora20 una mirada al mundo y las condiciones democráticas de varios países a partir del liderazgo de quienes los conducen. Se habló de la aparente consolidación del poder de Vladímir Putin; de las casi nulas condiciones democráticas del proceso electoral en Venezuela y de los 100 días de Javier Milei en la presidencia de Argentina. También una mirada a las condiciones en el camino por la Casa Blanca en Estados Unidos y el panorama político en Israel, el apego al poder de Netanyahu y las dificultades humanitarias en Gaza.

A inicios de este 2024 las dudas sobre lo que pasaría con importantes elecciones y procesos democráticos nos ocuparon en el análisis, hoy, cuando estamos terminando el tercer mes del año ya hay algunos hechos que permiten ver hacia dónde podría ir la democracia y los liderazgos globales durante este año.

El triunfo de Vladímir Putin el pasado fin de semana con el 87% de los votos y una participación del 74%, confirmó en el poder por seis años más a un líder considerado como autócrata por la comunidad internacional y que podría completar 30 años en el poder, más de lo que duró Stalin. Ahora iniciará el quinto periodo en medio del desarrollo de la invasión a Ucrania y una economía que crece al 2,6% según el FMI.

De Rusia pasamos a Venezuela donde todavía no hay elecciones, pero el panorama pinta que serán poco transparentes y democráticas, pues esta semana cuando comenzó el periodo de inscripción de candidatos y que deja por fuera a María Corina Machado, dos miembros de su movimiento político fueron detenidos y hay orden de captura sobre siete más de ellos. Justo esta semana la Misión Independiente de Naciones Unidas señalaba que se reactivó la modalidad violenta de represión por parte de las autoridades venezolanas.

Del complejo panorama de elecciones pasamos a la crisis humanitaria en Gaza, pues un informe respaldado por la ONU señala que cerca de 1,1 millones de gazatíes están en riesgo de hambre entre marzo y mayo, de otro lado, se teme la ofensiva terrestre, la cual Washington intenta evitar a toda costa, además, de presentar en el Consejo de Seguridad una resolución de alto al fuego en Gaza, lo cual representaría un cambio de posición, pues en las anteriores resoluciones, la administración Biden ha votado negativo. Mientras tanto, Netanyahu continúa con la idea de un ataque terrestre en Rafah, enclave al sur de Gaza donde se han refugiado la mayoría de la población de Gaza.

Lo que dicen los panelistas

Juan Diego Quesada, corresponsal en la Región Andina para El País, planteó que Putin es un líder que tiene un gran apoyo social, pero que después tenemos a Maduro que es un líder atornillado en el poder, “que no da garantías, pero que no cuenta con apoyo mayoritario con el que sí cuentan otros líderes”. Sobre ese punto y a propósito de lo ocurrido en Venezuela durante los últimos días, comentó que hace un año había esperanza frente a lo que podría ocurrir en el país, “el chavismo daba señales de querer una transición democrática y jugó a dos bandas con la oposición y la Casa Blanca”, no obstante, señaló que estas propuestas se fueron al garete y que el chavismo optó por radicalizarse, “se asustaron cuando vieron la capacidad de movilización de Machado, fue un éxito en las primarias y el gobierno intentó responder con el referendo y eso fue un fracaso”.

En otros aspectos dijo que hay una tendencia hacia líderes fuertes, autoritarios que le dé a los ciudadanos una sensación de seguridad “hay un fenómeno en América Latina con presidentes jóvenes como Bukele o Noboa que son muy populares”. Además, advirtió que vamos hacia el mundo en el que se erosiona la democracia, en el que los ciudadanos han perdido la fe en el sistema y estamos explorando nuevas formas y nuevos métodos no democráticos.

Lluís Bassets, periodista, analista en El País, columnista y escritor, explicó que este ha sido el año en el que más se han acumulado elecciones, “son votaciones de una calidad democrática muy escasa como Rusia donde no hubo una sola sorpresa”, de hecho, dijo que hay solo dos elecciones de verdad este año como las europeas y americanas, “ahí sí se juega en cierta forma una orientación del mundo. En el resto por muy serios que sean los resultados, las cosas van a quedar bastante igual”. Detalló que hay una cierta forma de reacción, casi que biológica en la que los líderes autoritarios acumulan poder como pasa en Rusia, China, Turquía o India donde hay una modalidad distinta, “es un mundo multipolar donde dejan de existir los equilibrios. En el mundo multipolar es más salvaje, cada fuerza intenta sacar partido de las situaciones críticas, entonces dominan las personalidades autoritarias”.

De otro lado, dijo que liderazgos como Biden o Macron vienen de un mundo que está en crisis, de un mundo que creía que nos podríamos regir por la cooperación o instituciones internacionales, “las dos guerras que tenemos son guerras como las del pasado”, pues detalla que estas guerras llegan a romper el mundo pacífico en el que se vivía en Europa desde 1945 como remanso de paz, “se ha podido hacer una escalada de bienestar por la protección del paraguas de defensa de EE. UU”.

Alejandra Cerón, socióloga de la Universidad Nacional, Ph.D en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales del IEPRI y profesora universitaria, señaló que se encuentra que la expresión del autoritarismo es el resultado de la crisis democráticas, “la globalización deja la propuesta de un mundo abierto y una economía mejor, pero pasando dos décadas se ven las crisis económicas e inestabilidad del Estado”. Detalló que estos líderes que son carismáticos llegan con promesas que la gente quiere escuchar y con la promesa de que la estabilidad va a volver, “se convierten en la posible salida a los problemas que afectan a las clases medias y a las élites dominantes”, en ese sentido, comentó que estas promesas que representan estas figuras se convierten potencialmente en un atentado para la democracia, los derechos y la deliberación en las sociedades.

Manuel Alejandro Rayran, magíster en Ciencia Política orientada a las Relaciones Internacionales y profesor en la Universidad Externado, manifestó que el mundo atraviesa por una crisis sistemática que se materializa en cuatro crisis: los liderazgos mundiales, “vemos una competencia que no se ha definido entre EE. UU. y China. Los líderes de hoy no son lo del siglo XX con ideologías marcadas”. En segundo lugar, dijo que la falta de liderazgo en gobernanza global se materializa en instituciones políticas como el Consejo de Seguridad que no responde a las guerras y crisis. En tercer lugar, manifestó que nuevos países quieren un espacio para formar la agenda política y eso no les gusta mucho a países europeos o EE. UU, “son países con otros modelos de organización política y económica: China, Irán, Turquía que no se acoplan a modelos de Europa o EE. UU”. Por último, dijo que la cuarta crisis es la crisis de la democracia que se divide en crisis de partidos y crisis ideológica, “los cambios en el escenario internacional implica que otros países tienen más acción en lo internacional y quieren cambiar las dinámicas”.

Resaltó que desde la globalización el mundo cada vez sufre más de inmunopolítica, “pasamos de la indignación a la indiferencia y actuamos como cómplices de esos gobiernos en la medida que nos den una certeza”. Sobre la guerra en Gaza, detalló que la actuación de Israel es el rompimiento de normas desde 1949, “desde ahí se dijo que se regulara la guerra y así como Europa y EE. UU. le piden a Rusia cumplir con el DIH, también tienen que hacer lo mismo con Israel que no cumple con la norma”.