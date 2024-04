Premios iHeartRadio Music 2024: Lista de ganadores

En la noche del lunes primero de abril, se celebraron los premios iHeartRadio Music en el teatro Dolby de Los Ángeles, California.

Estos premios musicales son organizados por la emisora de radio estadounidense iHeartRadio desde 2014, y se entregan a los artistas y canciones más reproducidas en las transmisiones y aplicaciones de la emisora durante el año.

En esta edición número 12, el evento le rindió un homenaje especial a la cantante Cher, quien recibió el ‘Premio Ícono del Año’. Recordemos que la cantante vendió más de 100 millones de discos y es la única que ha tenido una canción en el puesto #1 en una lista de Billboard durante siete décadas seguidas.

Cher cantó junto con Jennifer Hudson sus canciones “If I Could Turn Back Time” y “Believe”.

Beyoncé, quien estrenó álbum nuevo hace unos días, recibió el “Premio Innovador” y en su discurso le dedicó este premio a todos los innovadores que han dedicado su vida y su arte a crear cambios, y también agradeció a su equipo y familia por el apoyo.

Taylor Swift fue otra de las favoritas de la noche, se llevó cinco premios entre los más destacados “Artista del Año” y “Artista Pop del Año”. La cantante no estuvo en la entrega, pero agradeció a través de un video en sus redes sociales.

Los artistas latinoamericanos también fueron protagonistas en estos premios. Las colombianas Karol G ganó Artista Pop Latino/Urbano del Año y Shakira obtuvo Canción Pop Latina/Urbana del Año por su tema “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ con Bizarrap.

Peso Pluma se llevó 4 premios incluyendo Artista Regional Mexicano del Año, por lo que arrasó en la categoría Música Regional Mexicana.

Lista de ganadores:

Canción del año

“Calm Down” – Rema and Selena Gomez

“Creepin’” – Metro Boomin with The Weeknd and 21 Savage

“Cruel Summer” – Taylor Swift

“Dance The Night” – Dua Lipa

“Fast Car” – Luke Combs

“Flowers” – Miley Cyrus

“Kill Bill” – SZA: GANADORA

”Last Night” – Morgan Wallen

“Paint The Town Red” – Doja Cat

“vampire” – Olivia Rodrigo

Artista del año

Drake

Jelly Roll

Luke Combs

Miley Cyrus

Morgan Wallen

Olivia Rodrigo

Shakira

SZA

Taylor Swift: GANADORA

Usher

Dúo/grupo del año

(G)I-DLE

Blink-182

Dan + ShayFall Out Boy

Foo Fighters

Jonas Brothers

Måneskin

OneRepublic: GANADORES

Paramore

Parmalee

Mejor colaboración

“All My Life” – Lil Durk con J. Cole

“Barbie World (con Aqua)” – Nicki Minaj y Ice Spice

“Boy’s a liar Pt.2″ – PinkPantheress y Ice Spice

GANADORAS: “Calm Down”- Rema and Selena Gomez

“Creepin’” – Metro Boomin con The Weeknd y 21 Savage

“Good Good” – Usher, Summer Walker y 21 Savage

”Rich Flex” – Drake y 21 Savage

“Thank God” – Kane Brown y Katelyn Brown

“Tomorrow 2″ – GloRilla con Cardi B

“TQG” – Karol G y Shakira

Productor del año

Carter Lang

Dan Nigro

Jack Antonoff: GANADOR

Kid Harpoon

Rob Bisel

Compositor del año

Aldae

Ashley Gorley: GANADOR

J Kash

Jack Antonoff

Michael Ross Pollack

Canción pop del año (nueva categoría)

“Calm Down” – Rema y Selena Gomez

“Cruel Summer” – Taylor Swift

“Flowers” – Miley Cyrus: GANADORA

“Kill Bill” – SZA

“vampire” – Olivia Rodrigo

Artista pop del año (nueva categoría)

Doja Cat

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift: GANADORA

Mejor artista nuevo (Pop)

David Kushner

Doechii

Jelly Roll: GANADOR

Rema

Stephen Sánchez

Álbum pop del año

Olivia Rodrigo, Guts: GANADORA

Canción country del año

“Fast Car” – Luke Combs

“Heart Like a Truck” – Lainey Wilson: GANADORA

“Last Night” – Morgan Wallen

“Rock and a Hard Place” – Bailey Zimmerman

“Thank God” – Kane Brown y Katelyn Brown

Artista country del año

Jason Aldean

Jelly Roll

Lainey Wilson

Luke Combs

Morgan Wallen: GANADOR

Mejor artista nuevo (country)

Corey Kent

Jackson Dean

Jelly Roll: GANADORA

Megan Moroney

Nate Smith

Álbum country del año

Morgan Wallen, One Thing at a Time: GANADOR

Canción hip-hop del año

“All My Life”- Lil Durk con J. Cole: GANADOR

“fukumean”- Gunna

“Just Wanna Rock” – Lil Uzi Vert

“Rich Flex” – Drake y 21 Savage

“Tomorrow 2″- GloRilla con Cardi B

Artista hip-hop del año

21 Savage

Drake: GANADOR

Future

Gunna

Lil Durk

Mejor artista nuevo (hip-hop)

Doechii

Ice Spice: GANADORA

Lola Brooke

Sexyy Red

Young Nudy

Álbum de hip-hop del año

Metro Boomin, Heroes & Villains: GANADOR

Canción R&B del año

“Creepin’”- Metro Boomin con The Weeknd y 21 Savage

“CUFF IT”- Beyoncé

“Good Good” – Usher, Summer Walker y 21 Savage

“On My Mama” – Victoria Monét

“Snooze”- SZA: GANADORA

Artista R&B del año

Beyoncé

Brent Faiyaz

Chris Brown

SZA: GANADORA

Usher

Mejor artista nuevo (R&B)

Coco Jones

Fridayy

Kenya Vaun

October London

Victoria Monét: GANADORA

Álbum R&B del año

SZA, SOS: GANADORA

Canción alternativa del año

“Lost” – Linkin Park

“Love From the Other Side” – Fall Out Boy

“One More Time” – Blink-182: GANADORES

“Rescued” – Foo Fighters

“This Is Why” – Paramore

Artista alternativo del año

Blink-182

Fall Out Boy: GANADORES

Foo Fighters

Green Day

Paramore

Mejor artista nuevo (alternativa y rock)

Bad Omens

HARDY

Jelly Roll

Lovejoy

Noah Kahan: GANADOR

Álbum alternativo del año

boygenius, the record: GANADORAS

Canción rock del año

“72 Seasons” – Metallica

“Dead Don’t Die” – Shinedown

“Lost” – Linkin Park: GANADORES

“Need A Favor” – Jelly Roll

“Rescued” – Foo Fighters

Artista rock del año

Disturbed

Foo Fighters: GANADORES

Jelly Roll

Metallica

Shinedown

Álbum rock del año

Metallica, 72 Seasons: GANADORES

Canción dance del año

“10:35″ – Tiësto con Tate McRae

”Baby Don’t Hurt Me” – David Guetta, Anne-Marie y Coi Leray

“Padam Padam” – Kylie Minogue

“Praising You” – Rita Ora con Fatboy Slim

“Strangers” – Kenya Grace: GANADORA

Artista dance del año

Anabel Englund

David GuettaI

llenium

Kylie Minogue

Tiësto: GANADOR

Canción pop latino / urbano del año

“La bachata” – Manuel Turizo

”La bebe (remix)” – Yng Lvcas y Peso Pluma

“Lala”- Myke Towers

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ – Shakira y Bizarrap : GANADORES

“TQG”– Karol G y Shakira

Artista pop latino / urbano del año

Bad Bunny

Feid

Karol G: GANADORA

Manuel Turizo

Shakira

Mejor artista nuevo (pop latino / urbano)

Bad Gyal

GALE Mora

Yng Lvcas

Young Miko: GANADORA

Álbum pop latino / música urbana del año

Karol G, Mañana Será Bonito: GANADORA

Canción regional mexicana del año

“Bebe dame”- Fuerza Regida y Grupo Frontera

“Ella baila sola” – Eslabon Armado y Peso Pluma: GANADORES

“Indispensable” – Carin León

“Qué onda perdida” – Grupo Firme con Gerardo Coronel

“Qué vuelvas” – Carin León y Grupo Frontera

Artista regional mexicano del año

Calibre 50

Carin León

El Fantasma

Grupo Frontera

Peso Pluma: GANADOR

Mejor artista nuevo (regional mexicano)

Gabito Ballesteros

Gerardo Coronel

Grupo Frontera

Junior H

Peso Pluma: GANADOR

Álbum regional mexicano del año

Peso Pluma, Génesis: GANADOR

Artista K-pop del año (nueva categoría)

(G)I-DLE

Jung Kook: GANADOR

NCT Dream

Seventeen

Stray Kids

Canción K-pop del año (nueva categoría)

“Bouncy (K-Hot Chilli Peppers)” – ATEEZ

“Cupid (Twin Version)” – FIFTY FIFTY: GANADORAS

“S-Class” – Stray Kids

“Seven” – Jung Kook ft. Latto

“Super Shy” – NewJeans

Álbum K-pop del año

Stray Kids, 5-Star: GANADORES

Mejor artista nuevo (K-pop) (nueva categoría)

BOYNEXTDOOR

NewJeans: GANADORAS

RIIZ

Exikers

ZEROBASEONE

Mejor artista de música africana

Burna Boy: GANADOR

RemaTemsTyla

Wizkid