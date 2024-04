Embajada de EE.UU. apoyará a Cartagena en investigación y lucha contra trata de personas

Cartagena

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, junto con el secretario de Interior, Bruno Hernández; el director de Distriseguridad, Jaime Hernández, y la asesora de Cooperación Internacional, María Mercedes Abondano, recibieron en el Palacio de la Aduana a una delegación de la Embajada de los Estados Unidos, liderada por el oficial de la misma, Dennis Jones, en medio de un espacio en el cual fue socializada la estrategia de seguridad Titán 24.

La visita tuvo como principal objetivo articular las acciones de la apuesta de seguridad Titán 24 con las estrategias establecidas por los Estados Unidos, para Cartagena y Colombia, con miras a la articulación de una ruta de trabajo conjunta en medio de la cual la Embajada norteamericana pueda poyar en materia de investigación, seguridad, lucha contra la trata de personas y el fortalecimiento del cuerpo de salvavidas distrital.

Al respecto, la asesora de Cooperación Internacional, María Mercedes Abondano, manifestó: “Hoy tuvimos la oportunidad de hacer una articulación con todo el cuerpo de la embajada de los Estados Unidos, buscando una mayor articulación con nuestro Plan titán 24 y toda la investigación de inteligencia de ese país, con el objetivo de hacer parte de la estrategia e incluir toda la puesta que tienen trazada con Cartagena y Colombia en el plan. Además de apoyar en algunos frentes específicos que estaremos definiendo en una hoja de ruta de trabajo”.

La reunión también contó con la participación del Assistant Special Agent in Charge, Vance Durham; Security Liaison and Investigations, Wilton Leiton; Surveillance Detection Coordinator, Delia Bent; el General Services, Julián Sánchez; el jefe Seccional de Inteligencia Policial, MY. Edwin Arbelaez y la presidenta de la junta Directiva de AmCham, Margarita de los Ríos.