MinCultura nombró nueva directora del Museo Nacional tras polémica de contratación laboral

Durante la última semana de marzo, se ha dado a conocer en redes sociales una polémica dentro del Museo Nacional. Un usuario de la red social X subió una foto de uno de los afiches que están pegados a los alrededores del Museo Nacional, en el que se lee: “No hay contratos, no hay estabilidad, no hay dignificación, no hay comunidad, no hay trabajadores, no hay museo”.

¿Sabían que el Museo Nacional de Colombia anda sin director y va pa dos meses de tener a sus trabajadores sin contrato? pic.twitter.com/X6N7jCXw1a — . (@OsoPerezoso_) March 30, 2024

A esto se suma, la polémica renuncia del ex director del museo, William López, a quién el ministro de cultura, Juan David Correa le pidió la renuncia el pasado 21 de marzo.

Mediante un comunicado de prensa el Ministerio de Cultura se pronunció frente a esta situación el 31 de marzo y dio a conocer que el ministro le solicitó la renuncia al director del Museo Nacional, William López, “para iniciar un proceso de transformación administrativa al interior de esta unidad especial, adscrita a este ministerio”.

Comunicado de prensa Ministerio de Cultura.

Esta carta también anunció que la nueva directora del museo será Liliana Angulo, quien es una artista plástica de la Universidad Nacional y tiene una maestría de la la Universidad de Illinois, en Chicago.

Angulo ha trabajado como asesora de la Gerencia de Artes plásticas y visuales en la Fundación Gilberto Álzate Avendaño y también fue Subdirectora de las Artes en el Instituto Distrital de las Artes.

Asimismo, desde el ministerio se pronunciaron a cerca de la polémica en redes sociales sobre la falta de contratación de los trabajadores de la institución y afirmó, “en la primera semana de abril se espera finalizar el proceso licitatorio para adjudicar el convenio que garantice la contratación del personal necesario para desarrollar proyectos misionales del Museo Nacional de Colombia”.

Mientras tanto, el museo seguirá operando en los horarios establecidos con el mismo personal.

Resulta que para esas mismas fechas, la Asociación de Amigos del Museo Nacional, la entidad privada sin ánimo de lucro que apoyaba al museo en sus actividades, anunció que no seguirá trabajando con el Museo Nacional, pero no dio a conocer las razones.

Según informó El Espectador, desde diciembre de 2023 los trabajadores de la institución sabían del cese de actividades de la Asociación de Amigos del Museo Nacional y que se suponía que desde el 15 de febrero debía entrar en vigor la adjudicación de la licitación para el convenio.

Pero esto no sucedió por lo que los trabajadores del museo han estado sin contrato desde hace dos meses, según conoció El Espectador.