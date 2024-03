Iñigo Pérez sobre Falcao: “Siempre cuando ha entrado ha estado genial”

Desde que el entrenador español Iñigo Pérez asumió la dirección técnica de Rayo Vallecano, el máximo goleador de la historia de la Selección Colombia, Radamel Falcao García, solamente ha podido disputar 28 minutos, distribuidos en tres partidos, mientras que en otros tres ha permanecido en el banco de suplentes. Pese a lo poco que ha jugado el Tigre, el entrenador elogió al delantero y se mostró feliz con su rendimiento.

En la previa del partido por la jornada 30 de la liga ante Celta de Vigo, el director técnico habló sobre las opciones que tiene en el frente de ataque, en la que además de Falcao, quien parece estar lejos de sus planes para ser el nueve titular, se encuentran Sergio Camello y Raúl de Tomás. El DT expresó que dependiendo de su rendimiento, cada jugador se ganará un lugar en el once titular.

“El otro día Sergio entró, lo hizo muy bien y marcó gol. Estoy muy contento con Camello, que es un jugador que me encanta, ya dije que el año pasado no notó el cambio de categoría. Todavía no he pensado en la semana que viene en la que Raúl de Tomás vendrá de sanción y no he pensado si jugará uno u otro”, inició afirmando Pérez.

“Las circunstancias son las que mandan, Camello entró y aprovechó su oportunidad, Raúl aprovechó las suyas, Falcao cuando ha entrado ha estado genial y se trata de poner en dificultades al entrenador. Estoy encantado con los tres delanteros y dependerá de ellos tener más minutos o no”, finalizó el entrenador.

🎙️ Íñigo Pérez: "Tenemos que ser conscientes del partido que es. Son momentos muy decisivos de la temporada. Hay que ser muy valientes y muy agresivos".



▶️ Rueda de prensa íntegra:https://t.co/8yxfcwoQT6#CeltaRayo #VamosRayo pic.twitter.com/cpk2TtiR0i — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) March 30, 2024

El Rayo Vallecano no vive su mejor momento en la liga española, marcha en la casilla 16 con 29 puntos y solo 4 unidades lo separan de la zona de descenso. Ante Celta de Vigo, duelo directo, será fundamental para sumar y alejarse de esta ubicación.

¿Cómo le ha ido al Tigre Falcao esta temporada?

Esta temporada, Radamel Falcao García solamente ha disputado 208 minutos en La Liga española en 16 partidos, ninguno como titular. En 11 encuentros ha permanecido en el banco de suplentes y otros 2 se los perdió por lesión. El Tigre solamente ha convertido un gol, ante Mallorca.

Además, el delantero colombiano disputó 4 partidos en la Copa del Rey, donde marcó 3 goles. En total suma 20 partidos en la temporada con 4 anotaciones y una asistencia.