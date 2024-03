Cuatro departamentos presentes en Copa Interclubes de Voleibol en Playa IDER

Cartagena

Con la participación de 70 duplas en las ramas femenina y masculina, se inició la cuarta Copa Interclubes de Voleibol Playa, en el marco de la programación deportiva de Semana Santa en la Ciudad Heroica.

La denominada “Playa DER” en el sector de Marbella es escenario de las competencias organizadas por la liga de Bolívar con el apoyo de la Administración Distrital, y el Instituto de Deporte y Recreación, en las categorías sub-15,sub-17, sub-19 y sub-23.

Bajo un sol radiante, y un calor atenuado por la brisa marina, deportistas de los departamentos del Atlántico, Guajira, Magdalena y Bolívar exhiben en cuatro (4) canchas sus condiciones, cualidades y habilidades, ante un publico entusiasta conformado por locales y turistas.

El torneo se extenderá hasta el próximo 31 de Marzo; las categorías sub 15 y sub 17 disputaron 56 partidos desde las 9:00 A.M del jueves santo, y el viernes jugarán 32, para dar paso el sábado y domingo a las duplas sub 19 y sub 23, bajo la supervisión de jueces de la liga voleibol de Bolívar.