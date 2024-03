Mesa Diversa de la comuna 5 rechazó la eliminación de mural de la comunidad en Medellín

Medellín, Antioquia

A través de un comunicado publicado en la red social Instagram, la Mesa Diversa de la Comuna 5 de Medellín rechazó la eliminación de un mural que representaba a la población LGBTIQ+ en el sector Bulevar 68 y la inasistencia del culpable a un espacio que propició la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín con el objetivo de dialogar sobre este hecho.

Se lee en el comunicado que esta convención tenía por fin “poder mediar las propuestas para la reparación física y simbólica de la violencia ejercida hacia el mural”, y, a pesar de que se lamentó la no presencia del responsable, la Mesa Diversa resolvió solicitar la restauración total del mural, asesoramiento de la Inspección de Policía respecto al daño, no permitir logos comerciales ni políticos en el mural, entre otras medidas.

Además, en otro comunicado, la Mesa Diversa de Castilla denunció que, en un comunicado por parte de la persona culpable de la eliminación del mural, donde piden disculpas por los hechos, se señaló e individualizó a uno de sus integrantes, lo que, alegan, “puede convertirle en objeto de posibles violencias”.

Caracol Radio contactó a Gloria Ramírez Giraldo, quien fue la responsable de eliminar dicho mural. En el comunicado que se hizo referencia, pidió perdón por los hechos y argumentó que “por desconocimiento y sin ninguna mala intención se borra la expresión artística”. Esto producto de una “restauración general que se le está realizando a todo el local comercial, reiterando sin el conocimiento que esta acción pudiera afectar a la comunidad”. Cabe agregar que esta intervención consistió en pintar el mural de color negro.

Estas son sus palabras: “Realmente no tenía el conocimiento, yo no podía acceder al local, y pues con esta reestructuración me di cuenta que no podía acceder y bueno, pues ya me gustaría mucho que la misma alcaldía de Medellín, pues digamos, quien inicialmente la que ha tomado pues como el control de estos espacios públicos, de pronto ya nos juntáramos y ya llegáramos pues como al acuerdo o a lo que hay que ver directamente en el mural”.

Con respecto a su inasistencia, esto dijo la señora Gloria Ramírez: “De una manera muy informal, si de pronto fue la invitación. El lunes era festivo y pues llega una señora del sector que realmente yo no la conozco y me envían pues como una razón, como no, es que mañana hay una reunión a las 4 de la tarde. Me dicen, es de parte de la alcaldía de Medellín, si fuese directamente de parte de la alcaldía de Medellín, si hubiese sido de pronto de una manera más formal para yo estar más de que realmente fuera pues algo donde ya no íbamos a sentarnos”.

Finalmente, tanto el comunicado de la Mesa Diversa de la Comuna 5 como Gloria Ramírez, coinciden en estar dispuestos al dialogo para la resolución de conflictos y el establecimiento de compromisos frente a este hecho.