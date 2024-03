Egan Bernal regresa al top 100 del ranking UCI

Egan Bernal pasa por un buen presente, regresando paulatinamente a su rendimiento de años anteriores que le dio grandes victorias. El pedalista de 27 años volvió al podio de una competencia World Tour, al consagrarse tercero en la Vuelta a Cataluña.

Con los resultados conseguidos en el Tour Colombia, O Gran Camiño y la Vuelta a Cataluña, Bernal se ubicó en la posición 91 del ranking de la Unión Ciclística Internacional (UCI), con 980.86 puntos. Al llevarse el tercer puesto en territorio catalán, obtuvo 260 unidades en el último escalafón. Puntos más que suficientes para ingresar al Top 100.

El zipaquireño ascendió 46 puestos según la última evaluación, y siendo el colombiano más destacado en el ranking UCI. Por su parte, Nairo Quintana tuvo un rendimiento menor, por lo que bajó cinco plazas en la tabla, quedando en la posición 1858 con 34 unidades.

Santiago Buitrago fue el ciclista nacional mejor ubicado al posesionarse en la casilla 43, corriendo para el Bahrain Victorious y 1540.62 puntos en su registro personal. El corredor del Movistar Team, Einer Rubio, lo sucede con 1000.39 en la casilla 88.

Al conocer su tercer lugar en la competencia española, Egan declaró que su lugar en el podio lo tomó por sorpresa, pues dentro de los planes no estaba el llevarse una posición tan arriba. “No esperaba el podio. Estoy feliz por lo conseguido. Pogacar está a otro nivel, es absurdo intentar irse con él. He podido coger a Landa, que me ha ayudado mucho. Se lo agradezco. Es otro paso adelante, pero tengo que mantener los pies en el suelo”, expresó Bernal.

¿Qué sigue en el calendario del colombiano?

Aunque no está confirmado, Egan estaría en los planes de su equipo, el Ineos Grenadiers, para competir en el Tour de Romandía, que se llevará a cabo entre el martes 23 de abril y el domingo 28 de abril. Todavía está en la expectativa, tanto del equipo como de los colombianos, el saber en qué carrera grande competirá: Tour de Francia, Giro de Italia o Vuelta a España.