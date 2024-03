Aida Victoria Merlano denunció que la DIAN embargó una de sus cuentas

La creadora de contenido, e hija de la excongresista Aida Merlano, a través de sus redes sociales, aseguró que habría recibido un embargo por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) sin previo aviso.

Asegura que luego de recibir un pago a través de su red social, éste no se reflejó en su cuenta. Según manifestó la también empresaria, al comunicarse con su banco, le habrían dicho que la entidad le embargó dicha transacción por una supuesta deuda.

“Ustedes saben que el viernes me condenaron, a mí me entró un pago de Facebook. El pago no apareció en mi cuenta y al llamar la banco, me dicen que tengo un embargo de la DIAN de Barranquilla. No recibí ninguna notificación, simplemente me embargaron por una supuesta deuda que tengo, pero llamando a todo mi equipo jurídico, me enviaron comprobantes que he pagado todo. No sé por qué me embargaron”, dijo en sus redes.

El pasado jueves, la joven fue condenada a 13 años de prisión por su supuesta complicidad en el escape de su madre.

LEA TAMBIÉN: En el Caribe proponen ‘vaca’ para solucionar altas tarifas de energía