¿Por qué hay 72 internos de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, Quindío con desnutrición?

En la cárcel de mediana seguridad Peñas Blancas en Calarcá en el Quindío hay 72 reclusos con desnutrición, las autoridades atienden la situación que se debe a varias causas.

Durante la sesión extraordinaria del Comité seguimiento carcelario y penitenciario se conoció a través del director de El establecimiento carcelario de Peñas Blancas y hay 72 internos que están presentando estado de desnutrición.

La secretaría del interior del Quindío Juan Camila Gómez en diálogo con Caracol Radio explicó “este caso ya tiene conocimiento del Ministerio Público que ha venido realizando un seguimiento y un avance tanto de la situación como la evolución de salud de estas personas, por parte de la administración departamental realizamos un seguimiento estricto a las dietas a las que están siendo sometidos estos internos y los tratamientos que se están realizando

Y agregó “es importante también manifestar y contarle a la comunidad del departamento que de acuerdo a la información emitida por el señor director algunos de estos casos se deben uno al cambio de alimentos por otro tipo de elementos o sustancias al interior del penal, dos por castigos que se imponen dentro de ellos mismos al interior del penal, vuelve reitero situaciones que ya son conocidas por la Defensoría del Pueblo por la Procuraduría donde ya se han establecido unos planes de seguimiento al igual que por la guardia para evitar, esta situación.

Respuesta del Inpec

El director de la cárcel de mediana seguridad Peñas Blancas de Calarcá en el Quindío, mayor retirado Gonzalo Patiño en conversación con Caracol Radio señaló “efectivamente se está presentando una situación en el pabellón número tres donde por una revisión que hizo la médica, del contratista del patio central se detectó que hay algunos de los internos de este pabellón que están sufriendo de desnutrición.

Las causas

El director agregó “realizando las respectivas indicaciones con el comando de vigilancia del establecimiento pues se determinó que esto se debe algunas situaciones pues internas que ellos manejan los líderes del pabellón con temas, de drogadicción con temas de algunas situaciones que ellos, se endeudan y entonces no les permiten de pronto entregarles el alimento cuando se hace la entrega del mismo entonces ellos se las quitan prácticamente no le no se las entregan”

Medidas

En días pasados se realizó una reunión con Defensoría Procuraduría y Secretaría al interior del departamento donde se tomaron algunas medidas como son el movimiento interno de algunos de estos líderes negativos de este pabellón igualmente el posible traslado también de algunas personas para para poder retomar ese total control del pabellón y que no tengamos este inconveniente asimismo se va a realizar una brigada por parte de Secretaría de Salud.