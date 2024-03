Luis Amaranto Perea: No le bajamos el dedo a la Liga, pero no todos pueden venir de golpe

La Selección Colombia se alista para el duelo amistoso frente a Rumania, el cual se disputará este martes 26 de marzo en el Cívitas Metropolitano de Madrid, España. Los dirigidos pro Néstor Lorenzo suman 17 partidos consecutivos sin perder y ahora se pondrán a prueba contra un rival que históricamente ha sido superior en los enfrentamientos directos (dos victorias, un empate).

Luis Amaranto Perea acudió a la conferencia de prensa en lugar del seleccionador Néstor Lorenzo y se refirió a los trabajos adelantados los últimos días con miras al compromiso frente a los rumanos. Asimismo reconoció que podrían darse algunos cambios en el equipo titular con el objetivo de ir mirando variantes.

“Todos los partidos en Selección son especiales debido al poco tiempo, se quiere ganar en todo momento. Los enfrentamientos favorecen a ellos. Enfrentar a Rumania, que viene compitiendo bien con un invicto largo, es un estímulo grande. Queremos ganarle, como a cualquiera, y está dentro de nuestros objetivos”, detalló

Adicional a lo anterior, el exfutbolista entró en la polémica por las ausencias de la convocatoria y se refirió al caso puntual de los jugadores de la Liga, momento en el que afirmó que los ven a todos, pero su incorporación a la Selección debe ser progresiva y no inmediata.

Finalmente, Amaranto habló sobre los objetivos del cuerpo técnico de cara a la Copa América. Si bien prefirió liberar de tensión a los jugadores al no decir que van a conseguir el título, sí advirtió que desean llegar “hasta las últimas instancias”.

Duelo frente a Rumania

Análisis del rival

“Es un equipo con características distintas a España. Vienen bastante bien, con muchas fechas sin perder, es algo a tener en cuenta. No tienen problema en cederle la pelota al rival y defenderse en bloque medio-bajo. A partir de ahí contraatacar. Hay que ser inteligentes y circular la pelota porque es un equipo que se defiende muy bien”.

Variantes en el once titular

“Dependemos de la recuperación. Estamos preparando y recuperando. Néstor a última hora decidirá. Algún jugador seguramente aparecerá, tenemos que verlos a ver cómo responden. Ya veremos que decide Néstor, hay cosas que son de él y se las guarda hasta último momento. Seguramente habrá alguna modificación”.

Posición de Luis Díaz

“Para Luis no es un movimiento extraño. Cuando el ataque va por el costado derecho, él suele terminar como 9. Eso lo hacen casi todos los jugadores que juegan por banda. Ante España nos costó recuperar la pelota y modificamos el sistema; no es lo mismo que él sea una amenaza por la banda a que lo sea en la misma línea de los centrales. Tuvimos más posesión por dentro y eso ayudó a romper la presión de los españoles. No solo Luis, varios han cambiado de posición y es una de las fortalezas de Colombia, es capaz de modificar con los mismos jugadores, jugar varios partidos dentro de uno mismo. Luis Díaz rinde en todas las posiciones”.

Polémica por los jugadores no convocados de la Liga

Ausencia de Dayro Moreno

“Pensamos en todos. Es complicado porque hay que elegir y no entran todos. Néstor lo explicó, quería repetir los delanteros que habían venido para darle oportunidad a otros. El otro día jugó Cassierra. No es que no se quiera convocar, es qué se prioriza; de allí sale la decisión. Los que están en buen momento están en nuestra agenda. La tarea más difícil de Néstor es elegir”.

Recambio generacional

“Puerta es joven, Cabal es joven, Asprilla es joven. Otra cosa es pretender que jueguen. Estamos buscando el espacio para que lo hagan. Ha habido un cambio y han aparecido jugadores que no estaban. Seguramente lo seguirán haciendo. Son tres jugadores que son jóvenes y hoy están con nosotros”.

El FPC es constantemente monitoreado

“Esto no es bajarle el dedo a la Liga... Néstor (Lorenzo) lo dijo el otro día, Puerta estaba en la B y vino a un microciclo nuestro. La intención está, pasa que no todo puede ser de golpe. Hay cosas que tiene que ir de manera más lenta, pero pensamos en el futuro. Ojalá en la Copa América muchos de ellos, los que se lo merezcan, puedan aparecer. Esto no es poder quedar bien con ninguno, ni mucho menos por favorecer a nadie. Son cambios naturales”.

Preparación para la Copa América

No tiene definidos los posibles citados

“Estas fechas son importantes para ir definiendo. Se ha mantenido un grupo importante del número de jugadores que han repetido. Pero hemos perdido jugadores y hasta último momento no se sabe con quién se va a contar. Esperamos que estén sanos para que Néstor pueda elegir. Es una fecha que nos permite ir perfilando lo que será la Copa América”.

Objetivos claros

“Si miramos hacia atrás han crecido las expectativas debido a lo que se ha hecho. Cuando agarramos la Selección era complicado pensar que éramos candidatos o podíamos pelear por la Copa América. Este tiempo nos ha permitido conocer al grupo y que ellos entiendan el mensaje de Néstor. Es muy importante darle a cada partido el trámite e importancia necesaria. Entendemos que tenemos que ir con mesura. Cada convocatoria es una oportunidad para mejorar cosa. Desde el cuerpo técnico la intención es competir y llegar a las últimas instancias”.

Costa Rica, último rival del grupo

“Vimos el partido, va a ser muy complicado. El primer tiempo fue disputado. En Copa América todos quieren ganar. Nosotros hemos mejorado, pero todos van con las mismas aspiraciones. Nuestro grupo es difícil, pero tenemos la convicción de hacerlo muy bien”.

Análisis de los rivales

“En todo momento. Nos tenemos que multiplicar porque nos interesa ir adelante. Un compañero nuestro se quedó viendo Brasil-Inglaterra. No es lo mismo verlo por televisión que verlo en directo. Para Honduras-Costa Rica estaba todo programado. Nos toca multiplicarnos. No es solo el trabajo de campo; lo que no se ve es extenso. Vamos trabajando paralelamente para lo que nos vamos a encontrar a futuro”.