113 policías custodiarán las carreteras de Bolívar durante la Semana Santa

Cartagena

Llegó la Semana Santa, una de las temporadas vacacionales más esperadas del año. Millones de colombianos emprenderán viajes a destinos internacionales y también nacionales, en buena medida por carretera. Es fundamental que no se tome a la ligera estas travesías y que tenga en cuenta que de usted también depende la prevención de accidentes en la vía.

La Policía Nacional en Bolívar en el marco del Plan “Semana Santa en Familia”, dispuso de 113 uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte, que estarán desplegados en 10 áreas de prevención vial para salvaguardar la integridad de las familias que se movilizarán por carreteras.

Recuerde que durante la Semana Santa se espera un alto flujo vehicular por las principales carreteras del país, así que anticipe su viaje, infórmese del estado de las vías y siga estas recomendaciones de la Policía Nacional.

- Defina su ruta: no se trata solo de conocer el trayecto, también hay que tener presente el número de peajes, dónde hay estaciones de servicio, cuáles son los desvíos, las variantes y los posibles lugares de riesgo. Además, debe conocer la situación de las zonas por donde se va a desplazar.

- Revise su vehículo: sincronización, alineación, balanceo, revisión de filtros, correas, llantas (incluso la de repuesto), sistema de refrigeración del motor, luces, espejos, desempañadores y parabrisas. No olvide probar los frenos.

- Verifique la seguridad pasiva: recuerde chequear el buen funcionamiento de los airbags, cinturones de seguridad, apoyacabezas y la carrocería en general. Evite las reparaciones defectuosas, pues ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros.

- Lista de imprevistos: por ahí dicen que es mejor prevenir que lamentar, así que elabore un listado con las posibles situaciones inesperadas que podrían presentarse durante el viaje y cómo solucionarlas. Es decir, alguien se puede marear, entonces incluya en su equipaje pastillas para el mareo.

No exceda el tiempo de manejo: Procure tener un copiloto que sepa manejar para que lo releve durante el viaje; de lo contrario, se recomienda no conducir por más de 8 o 10 horas. Además, haga “pausas activas durante las jornadas de manejo cada dos horas o 200 km.

- No interrumpa su ciclo biológico: procure dormir como lo haría en un día normal, es decir, no madrugue demasiado para salir a la carretera o, por lo menos, descanse lo suficiente antes de tomar el volante. Asimismo, respete sus hábitos alimenticios y coma a las horas habituales, ello lo mantendrá en equilibrio y con energía.

-Evite estímulos que alteren su sistema nervioso: no ingiera alcohol, nicotina o altos niveles de cafeína. Tampoco ponga música a niveles muy elevados y, especialmente, evite discusiones con sus acompañantes.

- Conduzca con prudencia y respete las normas de tránsito: básico, mantenga la distancia prudencial con otros carros; use las luces, pero sin encandelillar al conductor de enfrente; no adelante en curva; no exceda los límites de velocidad y, en general, no olvide que su responsabilidad es que todos lleguen a salvo a casa.

Además, es muy importante que no falten en el vehículo elementos como botiquín, kit de carretera, llanta de repuesto, los objetos de señalización y una lámpara o linterna con energía suficiente.

La Policía Nacional en Bolívar continuará trabajando de manera articulada con las secretarías de Tránsito y Transporte y los distintos organismos de socorro, a fin de prevenir el incremento de la accidentalidad, e invita a los actores viales, para que adopten comportamientos seguros.