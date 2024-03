Egan Bernal: “No esperaba el podio. Estoy feliz por lo conseguido”

Egan Bernal durante la etapa reina de la Vuelta a Cataluña. (Photo by David Ramos/Getty Images) / David Ramos

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) aseguró este sábado, tras terminar segundo en la penúltima etapa de la Volta Ciclista a Cataluña y situarse tercero en la clasificación general, que “no esperaba” hacerse con un lugar en el podio de la competencia.

“No esperaba el podio. Estoy feliz por lo conseguido. (Tadej) Pogacar está a otro nivel, es absurdo intentar irse con él. He podido coger a (Mikel) Landa, que me ha ayudado mucho. Se lo agradezco. Es otro paso adelante, pero tengo que mantener los pies en el suelo”, resumió.

Bernal calificó de “muy dura” la etapa montañosa de este sábado y, aunque no supo decir si fue la más exigente de su carrera, sí admitió que no se planteó contraatacar cuando Pogacar, vencedor de la jornada y líder de la general, lanzó el ataque definitivo en pleno ascenso a la Collada de Sant Isidre.

“Cuando Tadej (Pogacar) atacó ni intenté seguirlo. Me sentía bien y he intentado atrapar a Mikel (Landa). Cuando soplaba el viento en contra vi que me esperaba y nos ayudamos él uno al otro”, añadió.

A falta de una etapa, el esloveno Tadej Pogacar lidera la carrera cómodamente con 3′31″ de ventaja sobre Landa; entretanto, Egan es tercero a 4′53″. El colombiano tiene una buena ventaja en el podio, con el ruso Alexsandr Vlasov, cuarto en la general a 5′46″ del podio.