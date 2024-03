“Quiero que cojan vivo a ‘Iván Mordisco’, no me lo maten”: Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente al comandante del Estado Mayor Central de las Farc, alias Iván Mordico como respuesta al post en la cuenta de X escrito, aparentemente por el disidente, y donde se insinúa un apoyo suyo a Petro en la campaña.

El jefe de Estado dijo que quiere que Iván Mordisco sea capturado para que vaya a la cárcel y hable.

“El camino de la Paz es que se sepa la verdad. Por eso quiero que cojan vivo a Iván Mordisco (…) va a la cárcel a hablar”.

Detalladamente, el mandatario insistió en que a él no le interesa ese tipo de confusiones: “Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco, no me lo maten, porque dice un Twitter que él dijo que, entonces dice Vicky que el Twitter dijo que, entonces me tienen en un escándalo cuando yo ni de chiquito me quise meter a las Farc porque yo no comulgo con ese tipo de planteamiento” expresó el mandatario.

Sobre las razones para pedir que Iván Mordisco sea capturado vivo , el presidente expresó que quiere que vaya a la cárcel.

“Entonces no quiero que lo maten por ahí, quiero es que esté vivo, porque va a la cárcel a hablar, a ver que fue, si es que fue, y que fue lo que dijo que dijo , porque a mi no me interesa ese tipo de confusiones”.

Petro finalizó diciendo que hizo la paz hace 30 años “y yo cumplo mi palabra, dejamos las armas y no nos apoyamos en las armas ilegitimas de la nación”.