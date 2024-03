¿Qué le pasó a Messi y por qué no va a jugar con Argentina?

La jornada de amistosos FIFA tendrá la gran ausencia del futbolista argentino y campeón del mundo, Lionel Messi. El jugador del Inter de Miami fue descartado por su selección tras exámenes médicos que arrojaron como resultado la lesión del rosarino.

Posterior al partido ante el Nashville SC en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, el Inter Miami trató al jugador para revisar su estado tras los múltiples choques y faltas que le hicieron en cancha. Una vez terminaron todos los exámenes, el club publicó un comunicado informando su lesión que lo alejará de las canchas.

“Tras una evaluación médica posterior, se ha determinado que el capitán ha sufrido una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha. La disponibilidad de Messi será determinada en base a evaluaciones médicas diarias y el desarrollo de su recuperación en los próximos días”, informó el equipo norteamericano.

Por su parte, la Selección Argentina ratificó la ausencia de Messi para esta fecha de amistosos en su cuenta de X. Por ende, el técnico Lionel Scaloni llamó otro jugador, y tendrá que encontrar alternativas para estos dos enfrentamientos de cara a la Copa América a mitad de año.

#SelecciónMayor El capitán de @Argentina, Lionel Messi, no podrá estar en la convocatoria para los amistosos en #USA debido a una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido de su equipo @InterMiamiCF ante Nashville SC. pic.twitter.com/1GjInbRyWJ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 18, 2024

Argentina se enfrentará ante El Salvador el viernes 22 de marzo a las 7:00 PM (hora Colombia) en el Lincoln Financial Field en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Posterior a ello jugará ante la Selección de Costa Rica el martes 26 de marzo a las 10:00 PM (hora Colombia) en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum en Los Ángeles, California.

La selección albiceleste espera contar con Messi para el compromiso más importante del año, la Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos y contará con la participación de las selecciones de la Conmebol y la Concacaf.