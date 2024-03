Día del Agua: Veolia alcanza los 5.400 km de redes de agua potable

Montería

Colombia y el mundo se enfrentan a un desafío urgente: preservar el agua potable para las comunidades ante los fuertes impactos del cambio climático.

En este contexto, Veolia, operadora de sistemas de acueducto y alcantarillado, ha logrado un hito significativo en Colombia: alcanzar más de 5.400 kilómetros de redes de agua potable en 16 municipios del país, al cierre de 2023.

“Una de las primeras consecuencias inmediatas del cambio climático es su impacto en la disponibilidad del agua. Paradójicamente, puede haber demasiada agua o no haber suficiente, o no en el momento ni en el lugar adecuado y -a veces- no de la calidad esperada; sin dejar de lado las inundaciones y sequías que este fenómeno genera, hecho que hoy hace imprescindible adaptarnos. Desde Veolia trabajamos en el desarrollo de nuevas soluciones y tecnologías para garantizar un acceso a recursos hídricos de calidad y atender los desafíos climáticos actuales”, dijo Judith Buelvas, directora país de Veolia.

Entre los avances, con el propósito de generar bienestar en la comunidad, cuidado y preservación de los recursos naturales, se encuentran hitos tan importantes como la reciente inauguración del Centro de Control “Gran Zenú” en Montería, que a través de un innovador sistema contribuye con el monitoreo remoto del funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua potable y residual, y estaciones de bombeo, entre otros servicios que ofrecen en esta ciudad.

Por otra parte, en La Guajira, tras la alianza con diferentes organizaciones y el Gobierno local, Veolia garantiza el servicio de acueducto para más de 530 habitantes en los corregimientos de Oreganal y Papayal, así como a más de 1.200 habitantes del casco urbano del municipio de Barrancas; además, ha implementado sectores piloto para mejorar el servicio de acueducto a más de 4 mil usuarios. También en La Guajira, avanza el pacto por la Gobernanza del agua que busca eliminar acometidas no autorizadas y fomentar una cultura ambientalmente responsable en la comunidad.

Hitos para conmemorar el Día del Agua

• Puesta en funcionamiento de la planta desalinizadora en San Andrés. La planta beneficia a 17.865 personas, asegurando un acceso confiable al agua potable.

• Acceso al recurso hídrico en áreas rurales y corregimientos de Montería, Sincelejo y Corozal, mejorando significativamente la calidad de vida de miles de habitantes.

•En Sincelejo, Veolia optimizó y expandió el suministro de agua potable en el 60% de los corregimientos, con impacto en más de 13 mil habitantes, y en Montería, 45 mil habitantes en la zona rural se beneficiaron.

• Eficiencia operativa del agua en Palmira y sus alrededores, reduciendo las pérdidas del 35% al 22% en el último año. Además, de un aumento en el número de usuarios atendidos, captando menos agua de la fuente, pasando de 71 mil suscriptores a 100 mil en el último año.

“Estos avances le permiten hoy a la empresa suministrar agua potable de manera eficiente a más de 3 millones de usuarios y realizar la gestión sostenible de recursos hídricos en Colombia, un proceso que cuenta con el respaldo de tecnologías innovadoras y un firme compromiso con las comunidades locales para facilitar su acceso al líquido”, puntualizó Judith Buelvas, directora país de Veolia.