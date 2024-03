Procuraduría trata de impedir que enviemos médicos a los hogares: Gustavo Petro

Montería

Desde la ciudad de Montería, donde inauguró el edificio de Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, dijo que “la Procuraduría General de la Nación trata de impedir que enviemos médicos a los hogares de toda Colombia”.

Las declaraciones del Jefe de Estado son en respuesta a la petición de la Procuraduría General de la Nación, dirigida al Ministerio de Salud, para que se abstenga de expedir la resolución sobre el funcionamiento de los Equipos Básicos de Salud, financiados con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

El organismo de control requirió al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo Martínez, respuestas acerca del proyecto de acto administrativo para la conformación, operación, recursos, monitoreo y seguimiento de los equipos básicos de salud, financiados con la UPC.

La entidad advierte que según la jurisprudencia de la Corte constitucional, los recursos de la UPC tienen una destinación especifica y estos no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos en la Constitución y en la Ley, puesto que, estos argumentos no se pueden tener como fin para ser un proyecto específico de regulación.

De esta manera, la Procuraduría reitera que el Ministerio de Salud y Protección Social no tiene la competencia para determinar una cifra porcentual de referencia en la resolución y tampoco cambiar el uso de estos recursos, según lo que está establecido en la ley; por lo que, podría representar una violación al derecho fundamental de la salud y un mayor detrimento en la prestación de los servicios.

Frente a todo esto, el Presidente Petro señaló que la Corte Constitucional no ha expedido ningún fallo que prohíbe que se manden equipos médicos al territorio a atender en salud a la población colombiana. “Si eso llegara a pasar algún día, prácticamente habría que decir que ha muerto la inteligencia en Colombia”.

La procuraduría trata de impedir que enviemos médicos a los hogares de toda Colombia. Así quieren impedir que se prevenga la enfermedad. Quieren detener el mandato popular de las urnas.



Implementar el sistema de prevención en salud es la orden de la ley estatutaria de salud. https://t.co/7pdhOwAzDq — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 21, 2024

“Hoy la Procuraduría, espero que no la Procuradora, no creo, o una mala interpretación de la prensa, le pide al Ministerio de Salud que no financie el envío de médicos a los lugares pobres de Colombia a atender niños, viejos y familias. Es decir, que no financiemos el sistema preventivo de salud”, expresó el mandatario.

“Dice ella (la Procuraduría) o sus funcionarios que la Corte Constitucional ordenó que no se hiciera. El día que la Corte ordene que el Gobierno no puede financiar médicos para atender a niños o niñas a punto de morir en las regiones de Colombia, es mejor apagar la inteligencia del país, totalmente”, reiteró el Presidente, asintiendo que la solicitud de la Procuraduría atenta contra su intención de reformar el sistema de salud del país.

Consideraciones de la Procuraduría

El Ministerio Público considera que la resolución 2364 de 2023 expedida por el Ministerio de Salud, que fijo el incremento de la Unidad de Pago por Capacitación de los regímenes contributivo y subsidiado para la vigencia 2024, se expidió sin que el documento surtiera los principios fundamentales que garantizaran el debido proceso de publicidad.

Asimismo, la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social encontró que no se dio la participación a todas las EPS como actores fundamentales del sistema para dialogar con los funcionarios que hacen parte del equipo técnico del ministerio, sobre la suficiencia de la UPC; también, se desconocen los fundamentos jurídicos, técnicos y financieros para definir la destinación de estos recursos.

Finalmente, el organismo de control ofició para que se abstengan de expedir la citada resolución y a su vez, no continuar con el proceso de expedición de este acto administrativo.