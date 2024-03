Yoreli Rincón reveló qué le dijo a la árbitra que le sacó su primera tarjeta roja directa

Yoreli Rincón recibió la primera tarjeta roja directa de su carrera, en la victoria de Atlético Nacional 0-1 ante La Equidad en el estadio Metropolitano de Techo, por la cuarta fecha de la Liga femenina. La talentosa volante santandereana reveló qué le dijo a la árbitra Adbleidy Monroy para haber sido sancionada.

Yoreli fue expulsada a los 78 minutos tras un reclamo que le hizo a la jueza del partido. Sobre esto comentó: “no fui grosera y ni siquiera tampoco lo dije enojada, di la espalda, entonces ni siquiera escuchó muy bien. Hubo una falta que era a favor nuestro, me pisaron la mano súper feo, ella la pitó a favor de Equidad y sí, me levanté con el santandereano a flote”.

“Entonces, cuando ya le había dado la espalda, ella de hecho ni siquiera escuchó, me dijo que fue la línea, que por el auricular le dijo, y yo le dije ‘que fuera a hacer un curso’”, reveló la jugadora de 30 años.

De igual manera, Yoreli Rincón reconoció que su acción estuvo mal, motivo por el cual le ofreció disculpas a la árbitra Adbleidy al final del juego. “La ofendí, es la realidad, le falté al respeto, más no fui grosera, que es diferente. Le pedí disculpas, tuve la oportunidad después del partido, ella me recalcó que no había sido grosera, pero, que la hubiera mandado a hacer un curso fue lo que le molestó”.

Yoreli Rincón ha estado presente en los tres partidos que ha disputado Nacional durante la presente Liga femenina. El equipo antioqueño marcha tercero con 9 puntos de 9 que disputado en el presente campeonato.