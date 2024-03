Policía amenazó a conductor de SITP con una pistola taser

Un conductor de SITP estaba manejando su ruta por el barrio Los Libertadores en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, cuando fue detenido por la policía.

Bogotá D.C

Varios policías le exigieron y amenazaron al conductor que se bajara el bus, al parecer, porque el bus chocó con la patrulla de policía. Pero el conductor alegó que esto no fue lo que ocurrió.

Los pasajeros del bus del Sistema Integrado de Transporte fueron testigos del hecho y grabaron varios videos que fueron subidos a las redes sociales.

En el video se escucha decir a los uniformados “Baje o lo bajo”, “abra o se lo pego”, a lo que el conductor le responde “¿por qué me voy a bajar?”.

“Dejo constancia que aquí los policías me orillan. Me querían bajar del bus porque supuestamente iba a estrellarlo, pero en realidad eso no pasó”, afirmó el conductor.

La grabación también deja ver cómo los policías sacan una pistola de taser amarilla para amenazarlo.

#BOGOTÁ. Un video del enfrentamiento verbal entre varios policías y un conductor de SITP aparentemente porque el operador del vehículo de pasajeros golpeó la patrulla de los uniformados. pic.twitter.com/0smpEi7iXW — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 18, 2024

La Policía de Tránsito no ha hecho, hasta el momento, ningún pronunciamiento sobre este caso.