Esta es la forma correcta de saludar a un gato: ¿cómo es la reacción del animal?

No solo saludar a un gato que convive con uno es importante, diferentes expertos enseñan a saludar a un gato con el que no se tiene confianza para así no hacerlos sentir amenazados o a la defensiva por miedo a que alguien invada su espacio.

El veterinario Carlos Gutiérrez compartió a través de su canal de YouTube ‘Mascotas y familias felices’ las formas adecuadas para acercarse a un gato. Resalta que saludar al felino es la primera forma de aproximarse a él, para así ganarse su confianza y ser amigos.

Por más básico que suena, el experto recomienda hablarle al gato, decirle “hola” al llegar y mencionar su nombre para que lo asocie con alguien de confianza.

“Procura hacerlo siempre con simpatía porque los gatos lo percibirán de una forma más amistosa. Ellos saben reconocer las emociones y es más fácil que atiendan al llamado si suena feliz.

Otro punto que menciona Gutiérrez es que de debe bajar a su nivel, la mayoría de personas no saben aproximarse a los gatos porque no saben cómo perciben ellos las relaciones con los humanos y otros animales. Al agacharse o ponerse en el suelo para saludarlo los hará sentir menos amenazados o intimidados; de este modo le puede dar curiosidad conocer a quien lo está saludando.

Como tercera opción es darle la mano al felino. “A la hora de presentarse a un gato, lo mejor es mostrar las manos, en una posición relajada, poner la palma apuntando hacia el suelo y sin moverla para que él dé el primer paso”, menciona el veterinario.

Es importante mantener la distancia si no conoce al gato y es la primera vez que interactúan.

La cuarta forma son las caricias, pero solo con los gatos con los que se tienen familiaridad. En cambio, dejar que sea él quien pida los mimos, cuando lo haga puede acariciar su cabeza, por debajo de las mejillas o entre los ojos.

Por último, la quinta forma de saludarlos es con una mirada de amor. “Este método tiene varias ventajas, se puede aplicar con gatos que se conocen y con los que no. Los gatos interpretan el parpadeo lento como símbolo de amistad y suelen devolver este gesto”.

¿Cómo es la reacción del animal?

Según el veterinario y otros sitios expertos, afirman que cuando el gato está a gusto intentan marcar y mezclar olores con el ser amado, dan cabezazos y frotan las mejillas en alguna parte del humano. Cuando piden caricias y hacen juego también son buenas señales.

Por otro lado, si se pone tenso o gruñe, son señales de que no se siente bien con la presencia de alguien.

Lo que no se debe hacer

Carlos también recomienda no hacer lo siguiente para que ellos no se sientan amenazados o molestos.