Cocho Patiño, DT interino del Cali: “Mi sueño es ir a Bogotá y ganarle a Millonarios”

Hernando ‘Cocho’ Patiño, exjugador y hoy técnico encargado del Deportivo Cali, habló, en diálogo con El VBar Caracol sobre sus expectativas al frente del equipo y su intención de poder continuar como entrenador en propiedad.

“Mi sueño inmediato es ir a Bogotá y ganarle a Millonarios y ya después miraremos qué es lo que viene”, comentó el Cocho sobre su nombramiento y su próximo juego por la fecha 13 del campeonato, cuando visite la capital del país.

Patiño fue más allá y aseguró que le gustaría poderse quedar como entrenador en propiedad. “Sí, obviamente, uno como entrenador para qué va a ir a negar eso, uno sueña con eso. Muchos intineratos inician de esta manera y terminan muchas veces en títulos”.

Pese a las dificultades, el exjugador aseguró sentirse preparado para este nuevo rol. “Sabemos que el momento es difícil, que la situación es difícil, pero cuando uno está preparado hace frente a esos momentos y pienso que las cosas van a salir muy bien”.

Entretanto, sobre la posibilidad de que Freddy Montero se sume al equipo como jugador libre, dejó en claro que oficialmente no ha escuchado nada al respecto: “oficialmente, no. He escuchado rumores, noticias, entonces esperemos que llegue el momento oficial, como tiene que ser”.

No obstante, añadió que es una posibilidad que se contempla desde tiempo atrás. “Ya se venía hablando hace días ese tema de Montero. Lo conozco desde que era Sub-20 del Deportivo Cali, conozco bien sus inicios, su debut, cuando estuve yo en el equipo profesional también. Sé de la gran persona que es, del gran profesional que es. Esos jugadores siempre suman, más sabiendo que es un doliente de esta institución”.

Juego contra Millonarios y el descenso

Sobre su partido de este sábado en El Campín, comentó: “de los detalles más importantes para ir a la altura es tener un equipo corto. Cuando los equipos van a Bogotá y se empiezan a estirar, ahí es cuando siempre aprovechan. Cuando uno no finaliza las jugadas, esas transiciones cuestan bastante para devolverse en la altura”.

Mientras que de la lucha no por descender, dijo: “no se habla mucho de eso, pero el no hablar no quiere decir que eso no se presente, eso está presente. Enfocaremos todas las fuerzas y las energías en lo que tiene que ver partido a partido. Pensamos en lo que es solo el partido con Millonarios y ya después pensaremos en lo que se viene”.

Patiño reveló que el grupo se reunió e hizo una reflexión tras la renuncia de Jaime de La Pava, luego de caer en casa ante Patriotas. “Sin duda, ese momento llegó, se habló, se tocó. Un poco los muchachos se sinceraron en ese sentido. Un poco soltando esa carga, no queda sino mirar al frente y pensar que las cosas van a cambiar”.

Mensaje a los hinchas

Su llamado a los hinchas, principalmente a los que ha protestado de manera violenta en los últimos días, fue el siguiente: “es normal que ellos sientan ese dolor, el tema es cómo se expresa y se manifiesta eso. No es la manera. El llamado es a que estén tranquilos, que eso perjudica enormemente al equipo. En las fechas que vienen necesitamos el estadio lleno y con el aliento de ellos. El jugador siente que está más cerca de ganar con un estadio lleno que con un estadio vacío”.