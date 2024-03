Mauricio Ortega denuncia retrasos en apoyo económico del Gobierno a los deportistas

Mauricio Ortega, atleta colombiano. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images) / ANDREJ ISAKOVIC

Mauricio Ortega, quien ostenta el récord nacional en el lanzamiento de disco, disciplina en la cual ha ganado múltiples medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en los Juegos Sudamericanos, y una medalla de plata en los Juegos Panamericanos, denunció retrasos en el apoyo económico de parte del Gobierno Nacional.

“Quiero hacer de nuevo un llamado de atención, de los muchos que hemos hecho como deportistas este 2024, al Ministerio del Deporte, que al parecer se olvidó de, lo que podemos decir, la columna vertebra, del deporte colombiano, lo cual es el alto rendimiento”, aseguró Ortega a través de un video publicado en las redes sociales.

Y explica: “¿Por qué digo esto? Han pasado ya cuatro meses del año 2024 y el Ministerio del Deporte no da los estímulos a los deportistas que hacen parte del programa Deportista Excelencia. Cuando buscamos una respuesta nos remiten a hacer derecho de petición, a hacer cualquier cosa a través de la página, cosa que estaría bien si la respuesta fuese inmediata o si fuese una respuesta que resolviese, o que diera solución a las preguntas que tenemos, que la pregunta se resume en ¿Por qué no dan el apoyo?, si es un dinero que está destinado”.

“Para no desviarnos del tema, para no irme para otro lado, la pregunta es ¿Qué están esperando y por qué se han olvidado del alto rendimiento, la columna vertebral como yo le digo?, espero sus respuestas, la verdad creo que hemos esperado bastante, ya van cuatro meses de este año 2024 en el cual no se han hecho la pregunta de cómo están haciendo los deportistas con opción de clasificar y con las ansias y las expectativas en sus mentes y sus corazones de ir a darla toda en los Juegos Olímpicos”, agregó.

Mauricio Ortega, quien lucha por conseguir un cupo para los Juegos Olímpicos de París 2024, concluyó su intervención pidiéndole a MinDeporte que rompa su silencio al respecto. “Ministerio del Deporte, por favor respondan y repórtense, no hagan más silencio”.