Empresarios antioqueños siguen reclamando millonarias deudas de “Epeka”

Adriana Amaya advierte que EPK le debe 400 millones de pesos por dos locales en Villavicencio, por los que no le pagan arriendo desde noviembre del 2018. Foto: https://www.hayueloscc.com/( Thot )

Antioquia

Sigue el drama de los proveedores de la marca “Epeka” en Colombia que advierten que les adeudan más de mil 500 millones de pesos y que a pesar de lo esfuerzos, hasta legales, no encuentran una respuesta para que les devuelvan los recursos.

Una de esas historias es la del señor Pablo Gutiérrez, dueño de Olmotex ofrece el servicio de producción y confección de ropa para diferentes marcas del país. Con “Epeka” la negociación fue a través de su razón social en Colombia, AKMIOS.

El señor Gutiérrez le contó a Caracol Radio que sus representantes los contactaron para que hicieran negocios, en ese momento, dice, fue una oportunidad muy buena, por las condiciones que les plantearon para realizar el negocio, muy por encima de lo que ofrece el sector textil.

El negocio fue 30% anticipado, 30% cuando entregaran el producto y el restante a 60 o 90 días, tras la entrega. La negociación fue a mediados de 2022, pero las dificultades llegaron seis meses después.

“A inicios de 2023, en donde ya se empiezan a acumular todos estos pagos anticipos, pagos de la entrega y pagos posteriores a las facturas, ya no aparecían. Seguían pidiendo producto, que les desarrolláramos producto, pero nosotros por obvias razones frenamos ahí como toda la relación. Y empezamos a buscar a personas, a los encargados para que nos hicieran el pago de estas facturas. Personas que nunca encontramos. Pues lastimosamente se empezaron a desaparecer, a no contestar, a no dar la cara. Y es ahí donde uno dice, aquí hay una mala intención”, explicó el señor Gutiérrez.

Solo a Olmotex le quedaron debiendo, según sus cuentas, 200 millones de pesos, y lo que más les preocupa es que no ven en el futuro una solución en el corto plazo.

Lea también: Informe externo determinó que no hubo irregularidades en consulta por rectoría de la UDEA

Los empresarios advierten que después de que comenzaron los incumplimientos, duraron un año, en un tire y afloje con las directivas de AKMIOS, en el que les prometieron que les iban a pagar y al final, ya ni siquiera le pasaban al teléfono.

Adriana López, dueña del Grupo Idetex le dijo a Caracol que su historia es casi calcada a la de Pablo Gutiérrez. Advierte que una vez empezaron los incumplimientos, Alberto Di Colloredo quien fue el contacto en Colombia, les ofreció múltiples opciones de pago, mismos que nunca se cumplieron, uno de ellos, incluso fue el traslado de la deuda a una nueva compañía, IQONIKA, de la que hacía parte el señor Juan Camilo Ramírez, firmaron los documentos a mediados de 2023, entregaron más mercancía y para su sorpresa en noviembre de ese mismo año, les dijeron que no podrían seguir haciendo negocios.

“Para el 10 de noviembre nos volvieron a citar, entonces nos dijeron que Samuel no cedió la marca, pide demasiado dinero, Juan Camilo Ramírez y Alberto y Colloredo ya salieron de la operación. Ellos dijeron no, es que está pidiendo una cantidad alarmante por la marca, nosotros no podemos responder. Ya se siguen entendiendo ustedes directamente con ellos, o sea con Samuel Tcherassi y con su abogado”, detalló la señora López.

A la señora Adriana, le quedaron debiendo 170 millones de pesos de producto entregado y 200 millones en mercancía que no entregó en vista de los reiterados incumplimientos, pero como eran prendas de la marca EPK, no encontró otra marca en Colombia que quisiera recibirla.

Y mientras todo esto ocurría con los proveedores, estos denuncian que “Epeka” estaba vendiendo su mercancía, como decimos en Colombia, a precio de huevo.

Andrés Gutiérrez, dueño de Suratex asegura que, a su juicio, es la muestra clara de la mala fe con la que actuó la marca con sus proveedores.

Explicó que justo ese fin de semana que Alberto Di Colloredo y Juan Camilo Ramírez les cuentan que no hay nada que hacer, hubo descuentos inexplicables en las tiendas de “Epeka” en Colombia.

“Ese 10 de noviembre fue viernes y era puente, el lunes era festivo, y en las tiendas estuvieron vendiendo a $19.900 o a $19.990, no estoy muy seguro, tanto online como tiendas físicas, productos que nosotros vendíamos en $23, $24, $28, $30, $32 mil pesos, nosotros decíamos, esta gente cómo hace por Dios, entonces la respuesta es muy clara, claro, pueden poner el precio de los productos al precio que quieran, si no pagan que les sale gratis y gratis cualquier precio, es ganancia, entonces al final lo más casual de eso es que al martes festivo cerraron todas las tiendas, o sea, ahí se ve la mala fe”, dijo con indignación el señor Andrés.

La historia de esta empresa es una de las más dramáticas, al señor Gutiérrez le quedaron debiendo 915 millones de pesos, según él, y por eso interpuso una acción legal por el delito de estafa agravada que avanza en estos momentos.

Le puede interesar: Roban a cuatro personas en la Loma del Escobero en Envigado: las víctimas fueron amarradas

¿Qué dicen los denunciados?

Hablamos con Alberto Di Colloredo y Juan Camilo Ramírez quienes de acuerdo con estos empresarios eran quienes los atendían cuando reclamaban por sus pagos, le dijeron a Caracol Radio que si bien trabajaron con la firma ACMIOS que era en ese momento, la representante de “Epeka” en Colombia, ninguno tuvo relación con temas financieros.

“Yo era funcionario en una empresa y mi trabajo era diseñar, desarrollar y buscar opciones de abastecimiento de producto. Eso fue siempre mi trabajo. Nunca tuve conexión ni con el área financiera ni con los temas ya de manejo administrativo que van por encima de eso. Evidentemente, pues, obviamente por mi trabajo sí tenía contacto con proveedores. Ya, y lo que hice siempre fue como mi trabajo”, dijo Alberto Di Colloredo.

Juan Camilo, por su parte aseguró que salió de la compañía en enero de 2023 y que tampoco tiene responsabilidad en los retrasos en los pagos.

“Yo trabajé en AKMIOS hasta enero del 2023. Entonces, mi rol que era comercial, yo no tenía nada que ver con negociaciones, con proveedores. Mi función era comercial. Yo era el que manejaba las tiendas y el e-commerce. Como yo no trabajo allá desde enero, la verdad no tengo nada de que pronunciarme”, culminó el señor Ramírez.

Mientras tanto, Jimena Quintero, asesora del señor Samuel Tcherassi en Colombia, le aseguró a Caracol Radio que esto no se trata de una estafa agravada, explican que “Epeka” ha pasado por varias dificultades financieras durante los últimos años, luego del pleito que tuvo con sus socios y que solo hasta hace dos meses recibió el aval para reabrir su operación en Colombia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Agrega que ya logró acuerdos con la banca y que ahora el próximo jueves 21 de marzo citó en el Club Unión de Medellín a los proveedores para tratar de lograr un acuerdo de pago con ellos y saldar las cuentas pendientes.

Lo cierto es que hay mucho escepticismo por parte de los proveedores quienes temen que seguir recibiendo falsos compromisos que no se cumplan.