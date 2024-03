Dayro Moreno va por Aristizábal: así está el ranking de máximos goleadores colombianos

Dayro Moreno vivió una noche histórica en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el delantero tolimense convirtió su gol número 225 en Liga, el cual le permitió superar a Sergio Galván Rey y convertirse en el máximo goleador histórico del fútbol colombiano.

El tolimense marcó un golazo desde fuera del área, que además de meterlo en los libros de historia, le entregó una victoria fundamental al equipo de Manizales ante el Deportivo Independiente Medellín, consolidándolo en el grupo de los ocho mejores.

“Al salir de mi pueblo de Chicoral a mis 15 años lo hice con un sueño, ser jugador del Once Caldas y lo conseguí, ser campeón con esta camiseta y lo conseguí, me toca después vestir la camiseta de mi país y lo conseguí, salir al fútbol del exterior y lo conseguí y ahora esto. Ante todo, siempre agradecido con Dios, con mis queridas hijas, esas muñecas las amo, una está en Santo Domingo, la otra en Bogotá, siempre me dicen, ‘papito vas a ser grande’ y eso me llena mucho”, comentó Dayro tras alcanzar el récord, en diálogo con Win Sports.

Dayro le expresó su agradecimiento a Hernán Darío Herrera, director técnico del Once Caldas. “Uno tiene que aprender de los grandes, del cuerpo técnico que tenemos, del profe, del médico, del presidente. El profe me dijo, ‘yo saco siempre goleadores’ y muchas gracias, esto también es para usted”.

Va por Aristizábal y Falcao

El jugador de 38 años, luego de convertirse en el máximo goleador histórico del fútbol colombiano, buscará ahora convertirse en el jugador colombiano con más goles marcados en todos los tiempos. Actualmente se ubica en la tercera posición en dicho escalafón.

Del Top 5 de los jugadores del país con más goles marcados en todos los tiempos, tres se encuentran vigentes y con más de 300 goles. Falcao, en el Rayo Vallecano; Dayro Moreno y Carlos Bacca, hoy en el Junior.

Ni siquiera Dayro, fue el Arriero una vez más, quien se encargó de advertir a Víctor Hugo Aristizábal sobre la intención suya y del delantero de superar su marca. “Me dio la alegría de estar al lado de él, disfrutar de sus goles en el remate de este camino por el récord, casi en su último instante; y bueno, para que sepan, vamos por Víctor Hugo Aristizábal (tiene 346 goles) y lo podemos conseguir”.

Así está la tabla de máximos goleadores colombianos