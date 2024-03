¿Jesurún le cierra las puertas a Bogotá?: “No pidan Selección nunca”

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, pasó por Sin Anestesia de La Luciérnaga de Caracol Radio y Red+ para hablar de temas actuales en torno a la Selección. Uno de esos fue la siempre cuestionada sede para los partidos de Eliminatoria, que sigue siendo Barranquilla, pero la afición de otras ciudades también aclama ver al combinado nacional.

Cuando se le preguntó al directivo por la capital del Atlántico como sede, comentó: “No se puede ser injusto con Barranquilla. Barranquilla es una ciudad pletórica, amable, entregada históricamente a la Selección. Las grandes clasificaciones a los Mundiales las hemos conseguido allá, hemos tenido un par de tropiezos en dichas clasificaciones”.

“Barranquilla tiene el estadio más grande del país, un aforo de 47 mil personas y no necesariamente la parte económica, pero el mayor público de colombianos puede ver a su Selección. Fisiológicamente, está claro y contundente, que el mejor sitio para jugar es Barranquilla, lo dicen los entendidos, los médicos, los técnicos, pero uno habla con los jugadores, los jugadores estrellas de la Selección y todos dicen, ‘no nos cambien de Barranquilla’”, complementó.

El cuestionamiento a Bogotá

Por su parte, al momento de preguntarle por la construcción de nuevos estadios, propios para los equipos y no públicos como se tienen en este momento, por el cual los clubes pagan un alquiler, salvo Deportivo Cali, comentó que no son para nada económicos esos arriendos.

“Los estadios son del estado y nosotros pagamos arriendo por ellos. Para abrir El Campín, vale 70-80 millones para Millonarios, si el equipo va bien, llenas el estadio y si perdió 2-3 partidos, tienes que pagar la misma plata y recibes 3-4 mil personas”, indicó.

Asimismo, cuestionó la alianza pública privada que se anunció en el 2023 para la remodelación del escenario deportivo. El estadio pasará de una capacidad de 35.000 a 45.000 y estará totalmente terminado en finales del 2028, así como el complejo deportivo que se piensa consolidar.

“El Campin es un estadio depreciado, porque se construyó hace 60-70 años y es poco lo que le han hecho y están con una APP (alianza pública privada) dizque para 45 mil personas, me da risa eso ¡45 mil personas el nuevo estadio El Campin! Entonces no pidan Selección Colombia nunca, no puede ser que la capital de la república tenga un estadio tan pequeño cuando Lima tiene 4 estadios de 60 mil personas”.

La última vez que Bogotá albergó un partido de la Selección Colombia por Eliminatorias fue en el camino a Sudáfrica 2010. En las siguientes tres clasificatorias, para Brasil (2014), Rusia (2018) y Catar 2022), la elegida ha sido Barranquilla y, por lo pronto seguirá siendo, ya que además al entrenador, Néstor Lorenzo “le encanta”, según el propio Jesurún.