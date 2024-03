Vendedores informales afectados por día sin carro

Cúcuta

La tranquilidad ha sido uno de los factores que más ha predominado en el centro de la ciudad, durante las primeras horas de día sin carro y sin moto. En el corazón de Cúcuta hoy se ha podido transitar sin trancones, sin ruido, pero sobre todo con un aire un poco más fresco.

Sin embargo, la medida de día sin carro y sin moto está afectando a un importante sector: los vendedores informales. Algunos decidieron no salir a trabajar, mientras que los que sí lo hicieron, aseguraron que las ventas han estado caídas.

Jorge Morales, representante de SINVANOR dijo a Caracol Radio que “es mucha la gente que se restringe de poder salir, entonces las ventas se ven afectadas”.

Más información Más de 8.500 taxis están prestando su servicio durante el día sin carro

Aseguró que, transcurridas las primeras cinco horas de la medida, no había logrado vender un solo artículo de los que oferta. “Hoy no he vendido un peso, llegué a mi punto habitual pasadas las 9 de la mañana y aún no he logrado hacer mi primera venta del día”.

Resaltó que ha sido poca las personas que han decidido salir hoy al centro de Cúcuta.