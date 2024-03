Nelly Furtado & Juanes anuncian dueto con su nuevo sencillo “gala y dalí”.

En 2002, las superestrellas NELLY FURTADO y JUANES venían de dos históricos y galardonados álbumes debut y se unieron para grabar “Fotografía”, el cual se ha convertido en un tema clásico para Juanes, y su álbum ‘Un Día Normal’.

El emotivo dueto que habla de la añoranza por un amor perdido no sólo fue inmediatamente acogido por los fans de la música si no por todo el mundo, llegando al #1 de la lista “Hot Latin Songs” de Billboard y alcanzando 6x la certificación Platino.

Además ha resistido la prueba del tiempo como una canción que el público sigue reconociendo al instante y que una audiencia multigeneracional canta de principio a fin en todos los conciertos de Juanes.

El domingo pasado, la aclamada gira norteamericana “VIDA COTIDIANA TOUR” de Juanes llegó a Toronto, y los fans estuvieron deleitados al ver la reunión en el escenario de los dos artistas ganadores al GRAMMY y al LATIN GRAMMY compartiendo el clásico de la música latina “Fotografía” juntos una vez más.

Hoy, los dos artistas sorprenden a los fans alrededor del mundo al llevar su creativa relación a continuar un ciclo con el anuncio de su anticipado nuevo dueto “GALA y DALÍ” programado para estrenarse el 28 de marzo, a las 8:00pm ET, y disponible desde hoy para pre-save. La canción, producida en colaboración con Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Sebastian Krys, habla sobre un amor que prevalece y siempre este en la mente.

“GALA & DALÍ es una canción que proviene de la felicidad/alegría, y la cosa que más me gusta de ser artista es poder compartir buenas vibras, energía positiva. Gala y Dalí es una canción muy positiva como un rayo de sol”.

NELLY FURTADO

“Para mí es un gran placer estar con Nelly, significa mucho porque hemos compartido una gran parte de nuestras vidas desde “Fotografía” hasta ahora. En esta canción, Nelly me lleva a un lugar de alegría y luz, donde me pude dar la oportunidad de salirme de mi sonido, de lo que toco en la guitarra, para ir a un sonido más caribeño, por así decirlo, más bailable, que Nelly también quería tener en esta canción. Para mí eso es libertad de la mano de Nelly, que es una mujer a la que admiro y quiero. Ella es muy importante y siempre ha estado presente en mi vida, toda mi vida. Desde que salió Fotografía, luego la conocí, y salió su disco, siempre he sido fan de su música y luego de su persona. Después de todos estos años volver a estar con ella es un privilegio.

JUANES

Mientras los fans esperan el estreno de la nueva canción, el “VIDA COTIDIANA TOUR” de Juanes continúa. Los Angeles Times calificó como “Una noche mágica… una clase maestra de guitarra… lleno a rebosar…y una de sus mejores presentaciones hasta la fecha” - esta semana se dirige hacia Filadelfia, Boston, y el jueves en la noche (14 de marzo) se presenta en el Radio Music Hall en Nueva York, donde el verano pasado, más de 17,000 fans esparcidos por varias manzanas alrededor de la ciudad, acudieron al Central Park Summerstage con la esperanza de ver el dinámico espectáculo en vivo de Vida Cotidiana de Juanes.

Nelly Furtado estará realizando presentaciones este verano en los principales festivales de los Estados Unidos, Canadá, Europa y México.

PRÓXIMAS FECHAS DE LA GIRA NORTEAMERICANA DE JUANES

“VIDA COTIDIANA TOUR”

Marzo-13-24 | Filadelfia, PA | The Fillmore Philadelphia

Marzo-14-24 | Nueva York, NY | Radio City Music Hall

Marzo-15-24 |Boston, MA | Orpheum Theatre

Marzo-17-24 | Charlotte, NC | The Fillmore Charlotte

Marzo-21-24 | Houston, TX | 713 Music Hall

Marzo-22-24 | San Antonio, TX | Aztec Theatre

Marzo-24-24 | Dallas, TX | Majestic Theatre

Marzo-27-24 | Tampa, FL |Seminole Hard Rock Tampa

Marzo-28-24 | Atlanta, GA | Coca Cola Roxy

Marzo-30-24 | Hollywood, FL | Hard Rock Live