Motociclistas se quejan por afectación que les producirá el día sin carro y sin moto

Cúcuta

Frente a la medida de día sin carro y sin moto en Cúcuta para este jueves 14 de marzo, tomada por el alto índice de contaminación en el aire y que llevó a declarar “la medida de nivel de prevención II”, conductores dan su opinión.

Por una parte, motociclistas indican que la medida los afectará. Primero, trasladarse de un punto a otro tomará más tiempo, adicional, los costos de movilización les afectará sus bolsillos.

Esa medida “por un lado está bien, pero por otro, incomoda un poco a las personas que tenemos que trabajar el diario, los que usamos motos como medio de transporte para ir a trabajar” dijo un ciudadano. “Yo trabajo visitando clientes con mi moto, tengo pico y placa el viernes, entonces tengo jueves y viernes sin poder usarla” agregó otro usuario. Por su parte, una motorizada dijo que “la medida me afecta, porque personalmente no he tenido buenas experiencias con los taxistas, prefiero usar Indriver y ese día tampoco lo podré tomar”.

Por otro lado, conductores de vehículos particular aseguran que la medida es buena para bajar los altos índices de contaminación e invitan a usar el transporte público durante ese día.

“Sería muy bueno por la contaminación que tenemos. Además, se debe hacer un control para que revisen las busetas, que expulsan mucho humo” dijo una usuaria. Otro conductor aseguró que la medida “no me afecta, por el contrario, aquí hay mucha contaminación y mira como está todo ahora que no se puede ni manejar. Yo uso el carro por obligación, porque me gusta más moverme en buseta”. Un tercer conductor aseguró que “si esto es para mejorar el medio ambiente, lo aceptamos, está bien”.

La medida regirá en Cúcuta de 7:00 de la mañana a 7 de la noche.