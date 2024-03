En Villa Estrella bloquearon La Cordialidad por problemas de energía y retrasos en obras

Cartagena

Con pancartas, megáfonos, palos y arengas, habitantes de Villa Estrella en el sur de Cartagena bloquearon La Cordialidad a la altura del barrio con una protesta, para exigir solución a los problemas del servicio de energía eléctrica y retrasos en las obras de pavimentación que se vienen adelantando en varias calles de la zona.

La manifestación se tomó el carril sentido Terminal - Amparo, generando un trancón monumental que se extendió durante más de una hora.

María Vivanco, presidenta de la Junta de Acción Comunal, denunció que pese a las múltiples peticiones hechas a la empresa Afinia, la inestabilidad del voltaje continúa en horas de la noche, generando daños de electrodomésticos. Así mismo, rechazan que a pesar de que este problema no ha sido solucionado, los recibos llegan con precios exagerados sin importar que es un barrio estrato 1 del sur de la capital bolivarense.

“Estamos protestando por una luz digna, el deficiente servicio casi cobra la vida de una persona porque tenemos un poste sobrecargado que está pasando corriente. Le hemos hecho llamados al señor Eder Buelvas, pero no nos contesta. El voltaje no sirve ni para un ventilador, en horas de la noche las neveras tenemos que desconectarlas porque si no lo hacemos se dañan. La excusa de Afinia es que no van a invertir dinero en barrios subnormales, entonces pedimos que normalicen la luz para que todo el mundo pague lo realmente consumen, el sistema de energía comunitaria no da abasto pues solamente tenemos cuatro postes, mientras tanto los recibos llegan muy costosos”, expresó Vivanco.

De igual forma, la comunidad también protestó por los retrasos que se presentan en las obras de pavimentación que adelanta la Alcaldía de Cartagena en varias calles principales del barrio. “Las vías están inconclusas, dejaron andenes sin terminar. Por ejemplo, en la calle La Habana una señora tuvo una fisura en su pie porque quedó enganchada en una varilla. La calle del Prado Nacional no tiene ni siquiera un triturado y la del Colegio está paralizada. No entendemos qué pasa si los dineros para estos trabajos llegaron a través del sistema de regalías”, puntualizó la líder comunal.

En el lugar hizo presencia la Policía Metropolitana de Cartagena para garantizar la seguridad y evitar cualquier alteración de orden público.