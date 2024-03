David Alonso: Mi corazón está partido entre España y Colombia

El motociclista colombiano David Alonso inició su temporada en la Moto3, categoría semillero de la MotoGP que tuvo su primer fin de semana en tierras qatarís. El piloto del Aspar Team se quedó con la primera victoria del año al superar al español Daniel Holgado en la última curva del Circuito Internacional de Losail.

En diálogo con el Diario AS, Alonso dio las sensaciones de su victoria, el regresar a las pistas tras el parón de invierno, su sentimiento de la doble nacionalidad, entre otras cosas. “Lo tenía todo bastante controlado, pero al llegar a la última vuelta se me ha empezado a complicar, porque me han pasado pilotos por todos lados, por errores míos, y he tenido mucho trabajo en la última vuelta, pero he podido gestionar bien los adelantamientos”, respondió.

Esta victoria tiene un valor especial por ser la primera del año, y por el hecho de haberla conseguido en la última curva, en un ritmo bastante exigente. “Es una carrera que recordaré mucho, porque siempre he tenido la ilusión de empezar el Mundial ganando y ponerme líder. Es algo que quería”.

Corazón partido

Aunque el joven de 17 años tiene la doble nacionalidad de Colombia y España, desde el comienzo decidió representar al país cafetero, al cual ya ha venido en varias ocasiones, ya sea para pasar sus vacaciones, o como invitado especial de varios eventos.

“Siempre he dicho que mi corazón está partido y que es mitad colombiano y mitad español. Estoy con los dos países y agradezco que la gente de España y Colombia me apoye y me siga. Cada vez se escucha más el motociclismo en Colombia y eso es positivo para mí, para el campeonato y para el país”.

Montaña rusa de emociones

No todo fueron buenas cosas para el colombiano en el fin de semana. Ya que en las prácticas del primer día sufrió una caída que le provocó abandonar la sesión por completo. En los alrededores del circuito, varios pilotos de la profesional lo elogiaron, expresando que es el favorito para llevarse el título a finales de año.

“No sé por qué me enfocaban tanto a mí, habiendo tantos pilotos rápidos como yo. Eso me afectó un poco el primer día y me vino bien la caída para volver a estar con los pies en la tierra. Tengo que aprender también de esas situaciones, para gestionar momentos”.