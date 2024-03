Antioquia

Presidente Petro solicitará a Mancuso identificar fincas entregadas en Urabá

(También solicitó la creación de un comité agrario femenino en el Urabá que también ayude a identificar las grandes fincas que los empresarios quieran vender para cederlas a los campesinos y campesinas.)

El presidente Gustavo Petro visitó este viernes el municipio de Turbo en el Urabá antioqueño, desde allí se refirió a la Reforma Agraria y explicó que la intención es que se cree en la subregión, si no se ha creado, un comité agrario femenino para poder identificar y comprar las tierras a los grandes terratenientes del Urabá para cederlos a las mujeres campesinas.

“Para identificar las haciendas, los vendedores, a esas personas latifundistas. Incluso les hemos hecho una propuesta, no necesitan vendernos toda la hacienda, sino la mitad. Si son capaces de vendernos la mitad, nosotros les damos crédito para que en la otra mitad se vuelvan más productivos alrededor de sus actividades ganaderas. Pero en la mitad que nos vendan a precio de mercado, no a precio de especulación, entonces nosotros podamos entregársela en primer lugar a la mujer campesina”.

En cuanto a esto, también destacó el nombramiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como Gestor de Paz y dijo que le solicitará que ayude a identificar las grandes fincas que ellos entregaron a algunos empresarios y a la SAE, lo que ayudaría a construir la paz.

“Ahora él dedique como indemnización a tanta víctima de la violencia y al país mismo, a la historia nacional, ayude a construir ahora ya no las trincheras, ya no los fusiles que van a disparar sobre la gente, ya no la masacre que cundió por toda esta región, incluido mi departamento y más allá, sino la paz. Ojalá aquí pueda tener una actividad para ayudarnos a identificar, por ejemplo, cuántas haciendas entregaron ellos, para que yo pueda entregárselas al campesinado, para que puedan producir, ver si alguna se la robaron por ahí para recuperarla.”, agregó el primer mandatario.

También aseguró que, en los gobiernos anteriores a él, se robaron los predios que tenía la SAE y según él, otros fueron entregados a grandes empresarios, no solo en Urabá.

“Toda esa tierra ustedes nos tienen que ayudar a identificar porque les quiero decir se la robaron desde el gobierno anterior y tras anterior y tras anterior se han perdido los bienes que capturados al narcotráfico pasaron al Estado y los políticos decidieron repartirlo, pero no a la gente sino a sus amigos y a ellos mismos entonces eso tenemos que aclararlo profundamente”.

Cabe recordar que la visita del presidente a Urabá se acordó hace varios días en una reunión que sostuvo el hermano, Fernando Petro en una reunión sostenida en un restaurante de Medellín.