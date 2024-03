JUDICIAL

José Manuel Vera alias ‘Satanás’, uno de los jefes de ‘El Tren de Aragua’ y la banda ‘Los Satanás’ que sembraron el terror en Bogotá, desde la cárcel, envió una carta al gobierno nacional y al alcalde de Bogotá, en la que asegura que él no es el responsable de los extorsiones y asesinatos en la capital de la República.

Dice que él nada tiene que ver, porque está fuertemente vigilado y custodiado por el INPEC en la cárcel La Tramacua, donde permanece recluido. En la misiva reconoce que tiene un sucesor de las bandas criminales que lideró.

“Me pronuncio mediante este comunicado con el fin de aclarar que yo no soy el culpable de los muertos que están cayendo en Bogotá, ya que yo estoy privado de mi libertad y para nadie es un secreto de que lo capturan a uno, inmediatamente sale un sucesor, así que ya esto es responsabilidad de la alcaldía y de la policía que no han tomado las medidas pertinentes. En la cárcel La Tramacua, me tienen completamente vigilado”.

Gobierno recibe una carta de ‘Satanás’ Ampliar

Esta carta se da a conocer luego de la polémica que desató el secretario de seguridad, César Restrepo indicando que las extorsiones y atentados a comerciantes registrados recientemente en Bogotá, habrían sido ordenados por alias ‘Satanás’ desde la cárcel La Tramacua.

Ayer el INPEC en un comunicado, respondió que alias ‘Satanás’ se encuentran controlados bajo vigilancia permanente, con procedimientos de requisa diarios, en los cuales no se les ha encontrado elementos prohibidos, y tampoco hay registro de alguna actuación que permita establecer un accionar delictivo desde su sitio de reclusión.