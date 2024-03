La mujer y la música en Armenia y el Quindío, La Gutti y su nueva canción “Me Tientas”

Armenia

Hoy Día Internacional de la Mujer tenemos una mujer como invitada aquí en Caracol Radio que escuchamos de fondo con esta canción Me Tientas y es La Gutti, Luisa María Gutiérrez que está presentando este trabajo discográfico está aquí con nosotros en este Día Internacional de la Mujer.

Me Tientas

Me tientas, es una canción que grabé hace un año con un productor de Bogotá que se llama chicken Alejandro y estuvimos súper aconsejados por otro productor que se llama Toño castillo de hecho, él le hizo canciones a Celia o sea, nosotros llegamos con una maqueta de un pop porque ese es mi fuerte musical, pero queríamos hacer algo diferente algo que como que se sintiera que es la esencia de la Gutti sabes no nos queríamos pegar como a ritmos que ya conocen a sonidos, que ya son muy como muy comunes. Entonces, pues nada, abrimos una botellita de vino, nos sentamos y empezamos como a pensar que podíamos añadirle entonces Toño dijo ve porque no, porque no le añadimos un merengue, cuando has visto tú un pop con un merengue nunca y bueno, empezamos y lo hicimos maqueta, le fuimos agregando y cuando ya tuvimos como muchas ideas, Chequen se fue para su estudio hizo la súper magia y nada cuando nos mostró como había quedado la canción finalmente nos encantó.

¿De qué trata la canción?

Tú escuchas el título y tú dices no es una canción que habla sobre alguien que le gusta a otra persona y como que lo tienta que pero no realmente trata, como de alguien que sí, siente un gusto por otra persona, pero no quiere nada de hecho, hay un pedacito de la canción que dice esto no es amor, o sea, no pienses que me gustas, no pienses que quiero estar contigo toda la vida es solo una tentación y por eso viene el título, La canción ya la encuentran disponibles en todas las plataformas digitales como Apple music Spotify dicen YouTube como me tientas la Gutti, ya el vídeo está disponible en YouTube.

La Gutti estuvo en los estudios de Caracol Radio Armenia, Foto Caracol Radio Ampliar

Las mujeres y la música

Yo siento que la música sabes no es solamente la música cualquier ámbito lo que sea que tú quieras hacer bien en tu vida es difícil tiene competencia, pero la música en especial lo que pasa es que es un ámbito mucho más machista y tú como mujer, pues es complicado, digamos algo que me pasa mucho a mí es que siempre esperan ver a la mujer con su vestido brillante, pero imagínate, se enfrenta un espacio en donde tú tienes que ir con vestido y tacones y la gente está tomando y es difícil de manejar, muchas veces no te escuchan, la gran mayoría de productores de sonidistas de personas que manejan luces que se encargan como toda la organización detrás de tarima, pues en los conciertos son hombres, entonces tú como mujer y tan joven, porque yo tengo 21 años como venir a decir no es que yo quiero hacer esto entonces como que uno tiene que formar un carácter muy fuerte y hacerle entender a la gente con respeto de que sé lo que tú sabes, pero yo también sé entonces démonos el espacio a los dos de participar en este proyecto y sacarlo adelante.

Mensaje para las mujeres

Quiero darle el consejo desde el fondo de mi corazón a todas las mujeres a todas las mamacitas que nos están escuchando de que fue pucha enamórense de sus sueños y si ustedes se enamoran y se ciegan locamente a que son capaces de hacerlo todo se va a dar, y no tengan miedo, o sea, yo siempre le he dicho a mis amigas, lo único que tú tienes fijo y seguro en la vida es un no y yo todos los años lo empiezo como este es mi año él, ¿no? Y yo me voy a meter a todos y yo quiero sacar una canción, voy a ir a tocar todas las puertas fue pucha si me dicen que no, pues igual yo ya sabía que era mi año del no y me iban a decir que no, pero si me dicen que sí, con que una puerta se me abra y la rompí. Entonces, pues muchachas, piensen en su sueño y toquen las puertas, arriésguense en que se van a dar cuenta que cuando una puerta se les abre de ahí en adelante, es camino lo que empiezan a recorrer.

220 vacantes de empleo especialmente para mujeres en el Sena Quindío