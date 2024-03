De eliminarlo en Sudamericana a querer volver: el canterano que sigue soñando con América

Alianza dio la sorpresa en Copa Sudamericana, tras vencer 2-0 al América de Cali en el Metropolitano de Barranquilla y con ello clasificarse a la fase de grupos del certamen. El equipo de Valledupar eliminó a un grande del país y disputará por primera vez en su historia un torneo internacional.

Una de las grandes figuras de Alianza fue Emerson Batalla, quien habló en El VBAR Caracol sobre su espectacular gol de tiro libre, se refirió a cómo Joel Graterol armó la barrera vallecaucana y enalteció la labor del entrenador César Torres. Asimismo, el joven extremo recordó su paso por el América e incluso se animó a decir que regresaría al equipo que lo hizo debutar como profesional.

Batalla, de 22 años, está cedido en Alianza hasta el mes de diciembre. Su pase pertenece a Talleres de Córdoba, cuadro con el que tiene contrato hasta finales del 2025.

Victoria en Copa Sudamericana

Gran planteamiento del entrenador

“Por lo general, ellos usaban línea de 3 y ayer no fue el caso. Nos ayudó eso para tapar las bandas y ser peligrosos por ese sector. Hicimos un par de trabajos diferentes a los que se venían haciendo, nosotros nos acomodamos bien en el partido y pudimos sacarlo adelante... El profe trabajó el partido muy bien. A pesar de que América planteó algo diferente a lo que tenía pensado, se supo acomodar y eso es para mí importante. Fue bueno de su parte, eso nos ayudó muchísimo porque nos dio soluciones y supimos cómo contrarrestar al rival”.

Golazo de tiro libre

“Para mí fue una ejecución perfecta. Un poco tuvo que ver la barrera porque el último hombre era el más bajito, pensando que iba a patear un jugador de perfil derecho y eso me sirvió bastante para poder levantarla por ese sector. Por lo demás, creo que me salió un tiro perfecto y gracias a Dios pudimos irnos arriba en el marcador con ese tanto... Lo habíamos trabajado. En los entrenos siempre Manjarrés y yo practicamos la pelota parada y gracias a Dios se nos pudo dar en el partido”.

Están haciendo historia

“La alegría fue inmensa por lo que significó el partido. El profesor nos dijo: ‘No hay nada más lindo que hacer historia’. Este equipo tiene mucho por escribir, por hacer. Todo el grupo muy contento, desde los directivos, el cuerpo técnico y los jugadores. Una felicidad muy grande y un buen esfuerzo en la parte del campo. Se nos dio el resultado por el buen trabajo que mostramos y las ganas que mostramos para competir”.

El América de Cali

Pasa por un momento complicado

“Sentimos un equipo muy comprometido con lo que hacía, no se le dieron las cosas por el mal momento que viven y es entendible. Yo que estuve ahí, sé cómo es eso. A veces por más que hagas las cosas, no te sale nada”.

Posible regreso al equipo

“Esa es la idea, poder tener esa oportunidad para obtener mi fútbol la estoy teniendo y se me están dando las cosas. Eso es muy importante para un jugador y gracias a Dios la estoy aprovechando de la mejor manera con la confianza que me está dando el profe... Esa posibilidad siempre la voy a desear, pero creo que este no es el momento. Debo concentrarme en otras cosas y ya veremos qué pasa a futuro”.