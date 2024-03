En El Carmen de Bolívar policía capturó a presunto “narcodomiciliario”

Cartagena

Los mecanismos que utilizan algunos delincuentes para evadir a las autoridades y no ser detectados en su actuar criminal no tiene límites, sin embargo, no todos tienen la experiencia y la pericia de la que gozan uniformados de la policía para contrarrestarlos y desenmascararlos.

Fue así como en el barrio Monte Carmelo en el Carmen de Bolívar, que uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la estación de policía de dicho municipio, lograron capturar a un presunto jíbaro que, mediante la modalidad de domiciliario, repartía sustancias alucinógenas en menores cantidades.

El modus operandi de este sujeto era anotar la compra que le hacían, y luego en una bicicleta, al parecer repartía la droga en paquetes desechables de comidas, para evitar la sospecha de la gente y de las autoridades.

Sin embargo, en un seguimiento que le hicieron uniformados de la policía, se dieron cuenta que el producto final que este hombre entregaba no era comida, sino, supuestas bolsitas con droga.

Este sujeto fue capturado en flagrancia cuando se disponía a hacer un domicilio y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, a espera que en los próximos días un juez de control de garantías defina su situación judicial.