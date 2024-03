“A este Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo”: Iván Name a Petro

Colombia

El presidente del Senado, Iván Name, respondió a la declaración del presidente Gustavo Petro en la que señaló que él (Name) se jacta de no aprobar el proyecto de reforma pensional, que está en segundo debate en la plenaria. Name pidió respeto por la independencia del Congreso de la República.

“Pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención de otra rama ofreciendo, quitando o poniendo, como ha sido un sistema del modelo presidencial colombiano. Estaré vigilante también de eso y no lo hago en el tono de la amenaza, sino en el tono, como debe ser, de la fraterna condición de ser su compañero y me eligieron en un desconcertante episodio de la democracia contra todos los gobiernos que se pusieron de acuerdo, como su presidente, y de pronto dejo de serlo cualquier día porque si me toca retirarme de ese lugar en el que me colocaron para defender desde la llanura mis convicciones lo haré ya sin ningún tipo de limitaciones que me da la condición de ser el presidente del Congreso”, aseguró Name.

Iván Name aseguró que Colombia es una de las naciones más “viejas” y antiguas de “Suramérica”. Indicó que la democracia es imbatible: “las columnas de este Capitolio no las van a derribar ni unos ni otros”.

En medio de la sesión de la plenaria aseguró que su mensaje: “primero es excusar que me hayan señalado de ser advenedizo, invasor y ser una obstrucción para el trámite de los procedimientos que nos corresponden y profundizar en la seguridad y en la certeza de que entre nosotros en este hemiciclo, como lo han hecho otros bajo los tiempos de la historia sonando sus botines que dejaron mal fundada la patria y que de ahí deviene nuestra problemática en este Estado centralista y presidencialista. Vuelvo a decir algo que dije el día que me posesioné ‘a este congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo’”.

En la plenaria del Senado se está discutiendo en segundo debate la reforma pensional.