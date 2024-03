En Medellín hay un tour que se recorre la ciudad desde diferentes librerías

Medellín

Un venezolano radicado hace 7 años en Medellín, quien llegó como invitado a una Fiesta del Libro y la Cultura y se enamoró de la capital antioqueña, desde el 2022 realiza una apuesta al turismo diferente, con un ojo cultural de la ciudad.

Pues viene desarrollando un tour por las librerías de la región para enaltecer su oficio y el amor por los libros. La iniciativa que empezó como una salida con amigos que compartían el mismo interés, hoy camina y conversa la lectura de Medellín y otros municipios aledaños, con grupos de hasta 30 personas todos los fines de semana.

El responsable es Rodnei Casares, dueño de la librería Ítaca y promotor de esta iniciativa de turismo cultural: “Mucha gente que no sabe lo que es un librero, pues, a mí me gusta esa promoción de ser librero. A mí me interesa mucho que la gente se conozca, que la gente que lee se conozca, que pueda compartir sobre libros, literatura, sobre librerías. En los dos años, deben haber ido unas 400 personas a los recorridos”.

Los recorridos van variando en el transcurso del tiempo, en el momento, se está realizando el tour por Estadio y Laureles los viernes en la tarde, que comienza en la estación del Metro La Floresta y termina en la Librería Ítaca en el sector de Laureles, con un plus al final, una charla con un escritor o escritora. Además, existe otro tour de librerías por el centro de Medellín, que normalmente arranca los sábados en la mañana en Parques del Río, se recorre El Centro Comercial del Libro y la Cultura en La Bastilla, la Plaza de San Ignacio, entre otras y termina en la librería La Conquista.

Rodnei Casares expone que esta apuesta está abierta para todo tipo de público y tiene como uno de sus propósitos contrastar las otras caras del turismo de Medellín, pero que sigue siendo una oportunidad para los locales de disfrutar de conocer su ciudad reconociendo los espacios de la literatura y cultura que se ofrece en la misma.

Todos los detalles y la información se puede encontrar en el instagram de Ítaca Librería Bar.