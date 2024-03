Docentes denuncian presuntas agresiones verbales de funcionario de la Alcaldía

Cúcuta

Representantes de los docentes en la ciudad de Cúcuta denuncian presuntos malos tratos por parte de un funcionario de la Secretaría de Educación en medio de una reunión para buscar un acuerdo con los docentes que no han sido asignados a una plaza.

En medio de una reunión adelantada entre los sindicatos y los funcionarios de la Administración Municipal, se habrían generado algunos comentarios por parte del actual subsecretario en contra de una de las representantes de los educadores.

“Hicimos presencia como comité en la reunión junto a las directivas de Asinort y el ejecutivo de Fecode y empezamos el diálogo, cuando ingresó el subsecretario William Galvis Carrillo, pero recibiendonos con agresiones verbales, de una manera que me dejó sorprendida, cuestionando quién me había elegido como líder, que eso no existía, por qué estaba ilusionando a la gente y por qué nos reunimos si ya estábamos por fuera del sindicato. Considero que no existe un argumento para agredir a una mujer que está liderando en medio de la crisis que estamos viviendo” dijo a Caracol Radio Zulay Chacó, representante de los docentes provisionales.

En medio de la discusión, se estableció como principal factor de la desvinculación de docentes la presunta baja matrícula.

Agregó que “ellos argumentan que las matrículas están muy bajas y que por ello no hay posibilidades para los docentes provisionales, entonces se va a buscar una estrategia de matriculatón a nivel municipal para poder solucionar esta situación, entonces estamos a la espera de qué resultados tenga la reunión de hoy”

También se concertó una mesa de trabajo para el próximo 22 de marzo donde esperan tener participación ante las autoridades.