La ERUM S.A.S. será liquidada según el alcalde de Manizales Jorge Eduardo Rojas

Manizales

El alcalde de Manizales Jorge Eduardo Rojas, aseguró que, además de Ideas Más, se liquidará la ERUM (Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S.), porque, según él, no da resultados en la ciudad.

Dicha entidad es industrial y comercial del Estado que genera valor a través de la gestión Predial, Social, formulación, ejecución de proyectos de renovación y desarrollo urbano, además de mejorar la calidad de vida.

El mandatario manifestó que no está de acuerdo con el funcionamiento de ambas entidades y que se ganaron el sueldo del gerente de la ERUM con Esteban Restrepo que ahora está en la Secretaría General de Infimanizales y mencionó que él no renunció a la gerencia.

“Es una empresa que no da resultados, que lo que hace es que si no tiene un contrato con el municipio, entonces no puede funcionar y que le trae altos costos a esta capital”, dijo Rojas.

Aseguró que la prioridad en los recursos será mejorar la infraestructura de las instituciones educativas en la ciudad.

