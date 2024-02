Falsos argumentos en contrato de pasaportes y políticos detrás de los carrotanques

Se caen argumentos para no ejecutar el contrato de pasaportes

Nacional

A este confidencial llegó una denuncia con relación a que el anterior Secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, estaría asesorando desde la Corte Constitucional al Gobierno frente a los pasaportes para que no se firmara y no se le diera vía libre al contrato que quedó en firme, luego de que el secretario general Luis Antonio Salazar, retirado de su cargo, así lo planteara. Estuvimos indagando y Vladimir Fernández lo niega.

El otro tema es que la cancillería ha dado dos argumentos para no firmar el contrato. El primero es que el secretario no tenía facultad para revocar el acto de su superior, o sea, del suspendido Álvaro Leyva. Esto es falso porque al concederle delegación para todos los actos de proceso, Salazar era el Canciller.

Que no hay certificado de disponibilidad vigente también es falso, no hay requisito para celebrar el contrato, sino para ejecutarlo. La gente se preguntará ¿con qué recursos? Con los que se liberan del contrato de urgencia en ejecución, no puede haber dos contratos con igual objeto.

El Consejo de Estado en varias jurisprudencias ha sostenido que ni la falta de certificado de disponibilidad presupuestal, ni la de registro presupuestal, afecta la validez del contrato estatal. Estas dos operaciones administrativas no inciden en la elección del contratista, ni en la formación propiamente del contrato, con lo que les va a quedar difícil no establecer el contrato con la vigencia con la que quedó.

Los políticos detrás del caso de los carrotanques en La Guajira

Hay algunos políticos con los que se ha reunido el director de la Unidad Nacional para la gestión de desastres, Olmedo López. Se trata de: Bonifacio Henríquez, ex alcalde de Uribia; Carlos Trujillo, senador del Partido Conservador; Julián Bedoya, aspirante a la Gobernación de Antioquia y con influencia en el Partido Liberal; Juan Loreto Gómez, representante a la cámara por La Guajira; José Berardinelli, alcalde del municipio de Barrancas; Iván Mauricio Soto, ex alcalde de Barrancas y Jaime Buitrago, alcalde de Uribia.

Otro dato es que Bonifacio Henríquez hizo un acueducto de 9mil millones de pesos en la comunidad de Buenos Aires en la Alta Guajira, en donde no encontraron agua.