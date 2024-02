Baterías sanitarias para habitantes de vivienda no formal fueron aprobadas en el concejo

Bucaramanga

A propósito de la entrega del parque Centenario y tras una entrevista que realizó Caracol Radio a un habitante en condición de calle que señala que hacen falta las baterías sanitarias allí y de hecho, enfatizó que él mismo las cuidaría para que estén en buen funcionamiento.

“Él (el alcalde) nos está violando el derecho a los baños, si él no puede pagar que nos los deje a nosotros administrarlos, nosotros no le vamos a cobrar a los habitantes de calle, solo pedimos que nos los laven y limpien, yo mismo me hago responsable de que esos baños no se van a dañar ni perder”, puntualizó el habitante.

Habitantes de vivienda no formal de Bucaramanga prometen cuidar el Parque Centenario, pero le piden a la administración municipal construir baterías sanitarias en el lugar que fue remodelado. pic.twitter.com/IWnHZXLkJu — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) February 27, 2024

En medio de la plenaria del concejo de Bucaramanga, el concejal Luis Ávila, hizo mención a este hecho y trajo a colación un proyecto de acuerdo que fue aprobado en el 2021, del que él fue autor, ordena que se brinden estos espacios para los habitantes de vivienda no formal.

“Con la aprobación en el concejo y la sanción del alcalde se lograron adecuar las primeras baterías sanitarias que se ubicaron en el parque de los niños que en este momento está funcionando de manera articulada y organizada con vigilancia y la participación de desarrollo social, la génesis de este acuerdo era para el habitante de calle ante la situación de salubridad que se estaba presentando en varias zonas de la ciudad”, puntualizó el corporado.

En el caso específico del parque Centenario, el concejal señaló que pudo hablar con el alcalde de Bucaramanga sobre esta situación y aseguró que la administración ya tiene conocimiento de este proyecto de acuerdo, por eso, se buscará la manera en que se puedan adaptar las baterías sanitarias en este espacio y en diferentes puntos de la ciudad.