33 billones de pesos le deben a los bancos los pensionados de Colombia

Jaime Dussán Calderón, presidente de Colpensiones en el marco del congreso nacional de municipios que se lleva a cabo en Cartagena dio a conocer una situación bastante desalentadora sobre el panorama pensional del país.

Lo que más le preocupa al funcionario es la alta cartera que arrastra la banca nacional de préstamos y créditos que han tramitados los pensionados en nuestro país que son utilizados para el pago de deudas, universidades de nietos y hasta productos de la canasta familiar.

“Dos millones y medio de pensionados que sumarían uno con otro, más los pensionados de los regímenes especiales que quedaron del pasado, los maestros, la fuerzas militares, Telecom la Caja Agraria, Puertos de Colombia, etc., le deben a los bancos privados 33 billones. ¿Y cómo se endeuda? Nuestros viejos se endeuda, la razón principal porque los necesitan pagar servicios públicos, los necesitan para pagar arriendos atrasados de sus viviendas que no tuvieron… se endeudan como yo, porque se dedican a conseguir los recursos para ayudar a sus nietos y sus nietas a que puedan ingresar a la universidad y sabe que, ninguno hace inversión productiva, el 95% en Colombia lo hacen para el gasto ordinario incluyendo la comida.”

Dussán Calderón también destacó que el freno que ha colocado el empresariado para la generación de empleo ha afectado el aumento de cotizantes de pensiones en nuestro país.

“A través de Colpensiones cotizan 2.735,000 colombianos y no lo hacen más porque no se ha generado más empleo desde las empresas, porque están en la economía informal y lamentablemente porque no hemos tenido los estímulos por parte del gobierno, de los empresarios del campo en Colombia.”

Por ultimo destacó ante los alcaldes del país reunidos en Cartagena que una forma de solucionar las falencias del sistema pensional colombiano es con la reforma que ya cursa en el Congreso y pretende llevar a todos los cotizantes a un solo sistema.