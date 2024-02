Selección Colombia Femenina: ¿Cuál podría ser su rival en cuartos de final de la Copa Oro?

A falta de dos partidos para que concluya la fase de grupos de la Copa Oro W, varios enfrentamientos de los cuartos de final se encuentran prácticamente definidos. El formato del torneo presenta un llamativo sistema de emparejamiento para conocer los encuentros de la próxima fase.

De los 12 equipos de la primera instancia, ocho accederán a cuartos, los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros. No obstante, los cruces no se encontraban establecidos como en otras competencias, se definirán por el rendimiento de cada uno de los clasificados.

¿Cómo son los emparejamientos de cuartos de final?

De los ocho equipos clasificados a la próxima fase de la Copa Oro W, se elabora una tabla de posiciones, donde se definen los cruces de la próxima fase, dándole una leve ventaja a quienes ocuparon las mejores posiciones.

El mejor equipo de los clasificados a cuartos se estará enfrentando al octavo de mejor rendimiento y así sucesivamente; es decir: 1° Vs. 8°, 2° Vs. 7°, 3° Vs. 6° y 4° Vs. 5°. Salvo algún resultado inesperado en la última fecha del Grupo C, Colombia ya tiene casi que su rival definido.

La Selección Colombia, segunda del Grupo B con 6 puntos y una diferencia de gol a su favor de +7, ocupa la quinta posición entre las ocho selecciones clasificadas a cuartos de final. Estados Unidos, segunda del Grupo A, también con 6 puntos y una diferencia de gol de +7, se encuentra en la cuarta posición.

El rival de Colombia solo cambiaría si Costa Rica y/o Paraguay ganaran sus respectivos juegos de la última fecha del Grupo C ante Canadá y El Salvador por abultadas goleadas, algo que parece poco probable.

Tabla de posiciones de cuartos de final

Brasil: 9 puntos (+7) México: 7 puntos (+10) Canadá: 6 puntos (+10)* Estados Unidos: 6 puntos (+7) Colombia: 6 puntos (+7) Argentina: 4 puntos (-1) Costa Rica: 3 puntos (+1)* Puerto Rico: 3 puntos (-2)

* Les hace falta un partido

Posibles cruces de cuartos de final