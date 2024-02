¿Está el sistema de salud al borde del colapso?

En Hora20 el análisis a las advertencias que se hacen desde diversos sectores sobre una eventual crisis y colapso en el sistema de salud durante este año. Se analizaron la causa del problema, las posibles soluciones a la vista y la incidencia del debate de la reforma a la salud que propone el gobierno para solucionar estos profundos problemas.

No es sino esperar, así lo dijo Gustavo Petro en marzo del 2023 en una entrevista con la revista Cambio. Hoy, casi un año después de esas declaraciones, parece que el dominó del que habló en su momento es una realidad. Cada vez son más las voces en medio del debate de la reforma a la salud, las que alertas de un posible colapso del sistema de salud, lo hizo Alejandro Gaviria y varios exministros el 22 de enero y lo retomaron Armando Montenegro y Ricardo Ávila este fin de semana. La situación financiera de las EPS sería insostenible, pues básicamente el sistema gasta mucho más de lo que recibe.

Mientras el Gobierno tiene los ojos puestos en la reforma que se tramita en el congreso, las deudas que cada vez crecen más, las reservas técnicas donde hay un hueco de unos $13 billones, crece y se utilizan para tapar otros gastos y las deudas de las EPS a las IPS ascienden a unos $11 billones. A este escenario se suma la demora en los giros que debe hacer el Estado a las EPS como en los presupuestos máximos por $2,9 billones y la reciente decisión de la Corte Constitucional para que en un plazo de dos meses se liquiden los recursos que falta por entregar a las EPS en el marco de la ley de punto final aprobada en 2019, recursos que según las EPS son de $300 mil millones, mientras que la Adres es de $200 mil millones.

En medio de todo este panorama aparece la propuesta del presidente Petro de empezar a implementar la reforma antes de que sea aprobada en el Congreso. Se implementarían puntos como el aspecto preventivo, dejar de asumir riesgos financieros y generar el tránsito de EPS a gestoras de salud y vida. Según el presidente, esta implementación se daría en las EPS intervenidas por el Estado y la Nueva EPS, al cual hoy concentra 10 millones de usuarios y al tiempo un faltante en las reservas técnicas de 1,6 billones, es decir, otra en riesgo de ser intervenida.

Lo que dicen los panelistas

Para Jorge Restrepo, economista, profesor Universidad Javeriana y director del Cerac, el colapso es imparable, “así como el Presidente dice shu-shu, una vez el dominó cae, es difícil de parar”, pues explicó que el Gobierno lo que hizo fue pegarle empujón al dominó con el desfinanciamiento, “ahora, no es que vaya a colapsar el sistema de inmediato, no es un riesgo sistémico de cerrar todos los prestadores, lo que creo que va a ocurrir es una gran separación en el sistema. Los que pueden pagar privadamente van a pagar y esas personas en ciudades ricas, en entornos urbanos, pequeñas ciudades, seguirán recibiendo a mucho mayor costo una buena atención en salud, el problema está en quienes no pueden pagar, quienes no tienen oferta de aseguramiento privado”.

“Se decía que estábamos al borde del abismo, pero eso no quiere decir que se debe aprobar la ley, si se aprueba nos envían al abismo y pocos se podrán aferrar, estoy convencido de que si se aprueba le ley estaremos peor”, aunque también dijo que está convencido de que se pueden tomar decisiones que no dependen de ese proyecto.

Tatiana Andia, economista, historiadora, socióloga y profesora en la Universidad de los Andes, explicó que el sistema enfrenta dos problemas estructurales e históricos que muchos gobiernos han hecho un trabajo de filigrana para mantener ese sistema a flote, “es cierto que si no se hace nada, se deja a la deriva, pues efectivamente va a colapsar el sistema”. El primer problema se concentra en un problema de flujo de caja, es la forma en cómo el dinero circula en los canales de conducción de la plata en el sistema, “la forma como el dinero va al gobierno, a las EPS, a los prestadores, a los proveedores, es una cadena muy larga de flujo de dinero”. El segundo, dijo que es de sostenibilidad financiera total, “de si alcanza o no para prestar las prestaciones a las que queremos acceder en el sistema de salud”. Con lo cual, destacó que estos dos problemas interactúan entre sí, “el problema más importante es que a pesar de que el Gobierno dice que la plata es suficiente, hay evidencia de que es insuficiente, y así se acabe con el actor que es para ellos la intermediación, que son las EPS, incluso si acaba con eso y optimiza -que es el otro sueño de la reforma-apuesto plata a que los recursos de la salud no alcanzan”.

Agregó que estamos en un punto de no retorno, “sí creo que el problema es estructural y dependía de que se mantuviera a flote, pero ya no está, se ha llevado rápidamente al nivel de deterioro, lo que pasa es que no hay una forma en la que los pacientes les beneficie liquidación o quiebra de EPS”.

Para Martha Peralta, senadora de la república por el Pacto Histórico, dijo estar de acuerdo en que la crisis actual debe ser atendida de manera inmediata, “no es esperar a un trámite de reforma, es buscar que se garantice acceso, servicio de calidad y protección de derecho fundamental”. Resaltó que este sistema no simplemente va a colapsar por culpa de este gobierno, “el sistema no viene funcionando, gobiernos atrás buscaron forma de reformarlo y a ninguno de nosotros nos conviene, la población que era desprotegida porque se distribuye con base en EPS vigentes, las deudas que quedan pendientes y los servicios empiezan a desmejorar; a nadie le sirve la liquidación de las EPS”, con lo cual, señaló que la propuesta es atender esta crisis que hay reformando un sistema, “no quiere decir que se deba hacer como lo dice el Gobierno, pero que haya amplitud y reconocimiento de la necesidad de una reforma y que se construyan criterios del modelo que realmente disminuya brechas y obstáculos de falta de atención y cita de especialistas”.

Detalló que es imposible estatizar el sistema de salud por el alto porcentaje de prestadores privados. También dijo que la reforma garantizará que los pacientes queden protegidos mientras se da el proceso de transición y de implementación de la reforma, “ninguna reforma o política se implementa de tajo, todas traen una transición, el cambio de EPS a gestoras no es de un momento a otro, se debe cumplir requisitos; los Caps traen funciones que se deben revisar y no pueden quedan repetidas las funciones”.

Nicolás García, exgobernador de Cundinamarca, contó que en su experiencia como gobernador, una vez llegó el gobierno Petro, se reunió con el entonces superintendente de salud y el Ministerio de Salud para autorizar la capitalización de la EPS del departamento, Convida “una vez capitalizada con $40 mil millones de pesos, tres días después la intervienen, entonces esperaban que llegara la plata a una EPS pública y argumentando quejas y reclamos, que claro que los tiene porque es la única en 116 municipios”. Recordó que otras EPS como Savia Salud en Antioquia corrieron con la misma suerte de ser intervenida.

Resaltó que hoy estamos en una evidente muestra de agotamiento de reserva técnica, “usan su propio capital y vemos una afectación a los pacientes, perjuicio en las citas que se dan a meses porque el asegurador no tiene recursos y cuando usa su capital los servicios se demoran”.